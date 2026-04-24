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장동혁이 만났다는 ‘차관보’는 차관 비서실장이었다···미 국무부 “공공외교 노력 설명”

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본문 요약

국민의힘 장동혁 대표가 최근 방미 기간 만난 미국 국무부 인사는 사라 로저스 공공외교 담당 차관의 비서실장인 개빈 왁스인 것으로 확인됐다.

왁스 비서실장은 공공외교 차관의 비서실장으로서 전략적 자문을 제공하고 글로벌 공공외교 관련 정책을 추진하고 있다고 국무부는 홈페이지에서 설명했다.

앞서 국민의힘은 미 국무부 인사와 면담하는 장 대표의 사진을 출입기자단에 배포하면서, '국무부 차관보'라고 밝혔지만 누구를 만난 것인지는 공개하지 않았다.

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장동혁이 만났다는 ‘차관보’는 차관 비서실장이었다···미 국무부 “공공외교 노력 설명”

입력 2026.04.24 06:40

수정 2026.04.24 06:54

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“방문단 요청으로 개빈 왁스 비서실장 만나”

국무부, 한국 언론 서면 질의에 답변

국민의힘 제공

국민의힘 제공

국민의힘 장동혁 대표가 최근 방미 기간 만난 미국 국무부 인사는 사라 로저스 공공외교 담당 차관의 비서실장인 개빈 왁스인 것으로 확인됐다.

국무부는 23일(현지시간) 한국 언론의 서면 질의에 “(국민의힘) 방문단의 요청에 따라 장 대표와 그의 대표단은 개빈 왁스 공공외교 차관 비서실장과 만났다”고 말했다.

왁스 비서실장은 이 자리에서 국무부의 공공외교 노력에 대해 강조했다고 국무부는 설명했다. 국무부 대변인은 “이번 면담은 미국의 이익을 효과적으로 증진하고 대표하기 위해 다양한 대화 상대들과 만나려는 우리의 의지를 분명히 보여준다”고 밝혔다.

왁스 비서실장은 공공외교 차관의 비서실장으로서 전략적 자문을 제공하고 글로벌 공공외교 관련 정책을 추진하고 있다고 국무부는 홈페이지에서 설명했다.

앞서 국민의힘은 미 국무부 인사와 면담하는 장 대표의 사진을 출입기자단에 배포하면서, ‘국무부 차관보’라고 밝혔지만 누구를 만난 것인지는 공개하지 않았다. 사진에는 해당 인사의 뒷모습만 담겼다. 최근 8박 10일 동안 방미한 장 대표는 미 국무부 쪽 연락을 받고 해당 인사와 만나기 위해 체류 일정을 늘렸다고 밝힌 바 있다.

영문번역(English Translation)
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