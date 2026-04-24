트럼프 “이스라엘-레바논 휴전 3주 연장”···네타냐후 애칭 부르며 “회의 순조롭게 진행”

‘직접 백악관 집무실에서 회담 주재’ 강조

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “이스라엘과 레바논의 휴전이 3주 연장될 것”이라는 글을 올렸다. 트럼프 대통령은 자신이 직접 백악관 집무실에서 열린 이스라엘 및 레바논의 고위급 대표들과 회담을 주재했다면서 이같이 적었다고 로이터통신이 이날 보도했다.

이번 회담은 지난 14일 워싱턴DC에서 나다 하마데 모아와드 주미 레바논 대사와 예키엘 라이터 주미 이스라엘 대사가 마코 루비오 미 국무장관의 중재 아래 33년 만에 첫 고위급 회담을 연 이후 9일 만에 미국 주도로 열린 2차 회담이다. 당시 1차 회담이 열린 지 이틀 뒤인 16일 트럼프 대통령은 양국이 열흘간의 휴전에 합의했다고 전한 바 있다. 이에 따라 휴전은 25일 종료될 예정이었는데 트럼프 대통령의 이날 발표는 이를 다음달 중순까지 연장한다는 의미다.

트럼프 대통령은 이날 “회의는 매우 순조롭게 진행되었다! 미국은 레바논이 헤즈볼라로부터 스스로를 보호할 수 있도록 협력할 것이다”라고 적었다. 그는 또 이번 회담에 자신뿐 아니라 JD 밴스 부통령, 루비오 장관, 마이크 허커비 주이스라엘 대사, 미셀 이사 주레바논 대사 등이 참석했다고 전했다.

로이터통신은 휴전으로 인해 폭력 사태가 크게 줄어들었지만 이스라엘군이 스스로 완충 지대라 부르는 지역을 점령한 레바논 남부에서는 공격이 계속되고 있다고 전했다. 이란의 지원을 받는 무장정파 헤즈볼라는 자신들이 점령군에 “저항할 권리”가 있다고 주장하고 있다.

미국이 이스라엘과 레바논 사이 휴전을 중재한 것은 이 전쟁이 이란과의 종전 협상에서 걸림돌이 될 수 있다고 판단했기 때문이다. 특히 이란은 이스라엘의 레바논 공격이 휴전 합의 조건을 위반한 것이라고 주장해왔다.

트럼프 대통령은 이날 올린 게시물에서 “머지않아 이스라엘의 비비(베냐민의 애칭) 네타냐후 총리와 레바논의 조셉 아운 대통령을 (백악관에서) 맞을 것을 기대한다”며 “매우 역사적인 이번 회담에 참여하게 돼 영광이었다”고 적었다.