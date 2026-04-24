트럼프 “이란에 핵무기? 멍청한 질문···쓰지 않을 것, 그 누구도 써선 안 돼”

기자들 질문 받고 “이미 그들 초토화” 강조 평화 협정 시한 관련 “서두르고 싶지 않아”

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 미국과 전쟁 중인 이란에 핵무기를 사용할 의사가 없다고 말했다고 로이터통신이 이날 보도했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 ‘의료비 절감’ 관련 행사에서 기자들에게 ‘이란에 핵무기를 사용할 의향이 있냐’는 질문을 받고 “내가 왜 핵무기를 사용하겠는가”라며 이같이 밝혔다.

그는 이어 “우리는 그것(핵무기) 없이도 재래식 방식만으로도 이미 그들을 완전히 초토화했다”면서 “나는 핵무기를 쓰지 않을 것이다. 핵무기는 그 누구도 결코 사용해선 안 된다”고 말했다. 트럼프 대통령은 질문한 기자를 향해 “왜 그런 멍청한 질문을 하는 것이냐”라고 말하기도 했다.

앞서 트럼프 대통령이 지난 7일 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 이란을 겨냥해 “오늘 밤 한 문명(civilization) 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것”이라는 글을 올리면서 핵무기 사용 가능성을 내비친 것이 아니냐는 관측이 일각에서 제기된 바 있다.

트럼프 대통령은 또 이란과의 평화 협정에 대해 얼마나 오래 기다릴 의향이 있느냐는 질문에는 “서두르고 싶지 않다”면서 “나는 최고의 합의를 만들고 싶다. 지금 당장 합의를 할 수 있지만 그렇게 하고 싶지는 않다. 나는 그것이(종전 및 비핵화) 영원히 지속되기를 원한다”고 말했다. 그는 “핵무기를 가진 미치광이들로부터 우리나라와 전 세계가 안전할 수 있는 합의를 원한다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 또 “우리는 그들과 대화를 이어오고 있지만, 그들은 지금 누가 나라를 이끌고 있는지조차 모른다. 혼란에 빠져 있다”면서 이란 수뇌부가 강경파와 온건파로 나뉘어 통일된 입장을 정하고 있지 못하다는 주장을 되풀이했다.