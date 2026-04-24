‘평양무인기 의혹’ 윤석열·김용현 일반이적 혐의 오늘 1심변론 종결

12·3 불법계엄의 명분을 만들기 위해 드론작전사령부에 평양 무인기 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 재판이 24일 마무리된다.

서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 이날 오전 9시50분부터 윤 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관의 일반이적 및 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건의 1심 결심 공판을 연다. 이날 재판에선 조은석 내란 특별검사팀의 구형 후 윤 전 대통령과 김 전 장관 측 최종변론 및 최후진술이 이어질 예정이다.

앞서 지난 10일 특검은 함께 재판에 넘겨진 여인형 전 국군방첩사령관에게 징역 20년을, 김용대 전 드론작전사령관에게는 징역 5년을 구형했다.

윤 전 대통령 등은 북한을 군사적으로 도발해 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 2024년 10쯤 평양에 무인기를 투입하는 작전을 지시한 혐의를 받는다. 특검은 이 작전 실행으로 남북 간 군사적 긴장이 고조됐고 투입된 무인기가 추락하면서 작전 및 전력 관련 군사 기밀이 유출되는 등 군사상 이익이 저해됐다고 보고 있다.

일반이적 혐의는 적과의 공모와 관계 없이 대한민국의 군사상 이익을 해치거나 적국에 군사상 이익을 준 경우에 성립한다. 특검은 지난해 11월 윤 전 대통령과 김 전 장관, 여 전 사령관에게 일반이적 혐의를 적용해 재판에 넘겼다. 실제 작전 수행을 지휘한 김 전 사령관에 대해선 일반이적 혐의가 아닌 직권남용, 군용물손괴교사 등 혐의를 적용했다.

앞선 공판은 국가안보 기밀 유출 우려로 비공개로 진행됐다. 이날 결심공판도 비공개로 열릴 예정이다. 다만 선고공판은 공개로 열릴 예정이다.