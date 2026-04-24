교황 “늘 갖고 다닌 사진 속 레바논 어린이, 최근 공습에 숨져”···전쟁 중단·대화 재개 촉구

아프리카 4개국 순방 마치고 전용기서 기자회견 “목자로서 전쟁 지지 못해···국제법 존중 노력을” 미·이란 ‘협상 결렬’ 언급···대화 테이블 복귀 촉구 이란 ‘시위대 처형’에는 “생명 빼앗는 행위 규탄”

교황 레오 14세가 23일(현지시간) 미국과 이란에 협상 테이블로 복귀할 것을 촉구했다고 DPA통신이 이날 보도했다.

교황은 이날 아프리카 4개국 순방을 마치고 바티칸으로 귀국하는 전용기 안에서 기자회견을 열어 “목자로서 전쟁을 지지할 수 없다”면서 “평화를 위한 대화가 계속되기를 권한다”고 말했다. 그는 “(해당 대화에) 모든 당사자가 참여하고 해결책을 모색하며, 평화를 증진하고 전쟁의 위협을 줄이며 국제법을 존중하기 위해 모든 노력을 기울여야 한다”고 강조했다.

교황은 또 “모든 이들이 증오나 분열이 아닌 평화의 문화에서 비롯된 해답을 찾도록 격려하고 싶다”고 말했다.

교황은 이날 미국과 이란 간 종전 협상이 결렬된 사실을 언급하며 “어느 날은 이란이 ‘예’라고 하고, 미국은 ‘아니오’라고 하며 그 반대일 때도 있다”면서 “우리는 앞을 알지 못하기 때문에 혼란스러운 상황”이라고 말했다. 그는 이 같은 불확실한 협상 상황이 세계 경제에 중대한 혼란을 초래하고 있다고 우려했다.

교황은 또 이란 정권 교체가 돼야 하느냐 아니냐가 핵심이 아니며 현 시점에서 이란 정권이 어떤 상태인지도 불분명하다고 말했다. 그는 “문제는 우리가 믿는 가치를 어떻게 무고한 희생 없이 증진시킬 것인가 하는 것”이고 “우리는 너무 많은 무고한 이들이 죽는 것을 봤다”고 말했다.

교황은 지난해 말 첫 해외 순방으로 레바논을 방문했을 때 자신에 대한 환영 문구를 들고 서 있던 레바논 무슬림 어린이의 사진을 항상 가지고 다닌다면서 그 어린이가 최근 이스라엘의 무장정파 헤즈볼라에 대한 공습 당시 숨졌다고 전했다.

교황은 최근 이란의 반정부 시위대 처형과 관련된 의견을 묻는 말에는 “모든 부당한 행위를 규탄한다. 사형제를 포함해 생명을 빼앗는 행위를 규탄한다”고 말했다. 그는 “정권이든 국가든 생명을 부당하게 빼앗는 결정은 규탄받아야 할 일”이라고 강조했다. 교황이 이란 정권의 시위대 인권 유린에 침묵한다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장에 강하게 반박한 것이다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 16일 교황이 이란의 핵무기 보유를 지지했다는 허위 주장을 하면서 교황을 거세게 비난한 바 있다. 트럼프 대통령은 “교황은 이란이 핵무기를 가질 수 있다는 성명을 발표했다”며 “나는 이란이 핵무기를 가질 수 없다고 말하는 것”이라고 주장했다. 그는 이어 “교황이 세계 문제에 대해 어떤 말을 하든 자유지만 험악한 세상의 현실을 이해해야 한다”며 “교황은 이란이 지난 몇 달 동안 4만2000명 이상을 살해했다는 사실을 이해해야 한다”고 말했다.

최초의 미국인 교황인 레오 14세는 최근 미·이스라엘과 이란의 전쟁이 지속하자 “하느님은 어떤 전쟁도 축복하지 않는다” “전능에 대한 망상이 전쟁을 부추기고 있다” 등 비판적인 발언을 잇달아 내놓은 바 있다.

교황은 지난 13일부터 알제리와 카메룬, 앙골라, 적도기니 등 아프리카 4개국을 10박 11일 일정으로 순방했다. 교황은 이번 순방에 대해 “비판이나 규탄을 공개적으로 크게 외치는 것보다, 외교적 노력과 물밑 협상을 통해 정치범 석방 같은 성과를 더 얻을 수 있다”고 설명했다.