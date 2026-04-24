창간 80주년 경향신문

트럼프 “시간은 이란편 아니다…미국에 유익해야 합의”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일 소셜미디어 트루스소셜에 시간이 이란 편이 아니라면서 미국과 동맹, 전세계에 적합하고 유익할 때에만 합의가 이뤄질 것이라는 글을 올렸다.

AP통신은 트럼프 대통령이 이날 자신이 종전을 간절히 바라고 있다는 뉴욕타임스와 CNN 등 미 언론들의 보도를 비난하면서 "내가 아마 이 상황에서 가장 압박을 덜 받는 사람일 것"이라고 적었다고 이날 보도했다.

그는 이어 "내게는 세상의 모든 시간이 있지만 이란은 그렇지 않다. 시간이 흘러가고 있다"면서 "시간은 그들의 편이 아니다! 합의는 미국과 우리의 동맹, 그리고 전세계에 적합하고 유익할 때에만 이뤄질 것"이라고 강조했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

트럼프 “시간은 이란편 아니다…미국에 유익해야 합의”

입력 2026.04.24 07:53

수정 2026.04.24 07:54

펼치기/접기
  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 시간이 이란 편이 아니라면서 미국과 동맹, 전세계에 적합하고 유익할 때에만 합의가 이뤄질 것이라는 글을 올렸다.

AP통신은 트럼프 대통령이 이날 자신이 종전을 간절히 바라고 있다는 뉴욕타임스와 CNN 등 미 언론들의 보도를 비난하면서 “내가 아마 이 상황에서 가장 압박을 덜 받는 사람일 것”이라고 적었다고 이날 보도했다.

그는 이어 “내게는 세상의 모든 시간이 있지만 이란은 그렇지 않다. 시간이 흘러가고 있다”면서 “시간은 그들의 편이 아니다! 합의는 미국과 우리의 동맹, 그리고 전세계에 적합하고 유익할 때에만 이뤄질 것”이라고 강조했다.

이 같은 트럼프 대통령의 발언은 유가 상승으로 인한 압박 때문에 자신이 빠른 종전을 모색하고 있다는 관측을 부인한 것으로 풀이된다. 미국에 유리한 방향으로 협상이 타결될 것이라고 미국 국민을 설득하는 내용이기도 하다.

트럼프 대통령은 이날 올린 게시물에서 이란 해군과 공군이 심각한 타격을 입었고 지도부도 사라졌다는 주장을 되풀이했다.

트럼프 대통령은 또 이날 백악관에서 열린 ‘의료비 절감’ 관련 행사에서 이란과의 평화 협정에 대해 얼마나 오래 기다릴 의향이 있느냐는 질문에 “서두르고 싶지 않다”고 답했다. 그는 “나는 최고의 합의를 만들고 싶다. 지금 당장 합의를 할 수 있지만 그렇게 하고 싶지는 않다. 나는 그것이(종전 및 비핵화) 영원히 지속되기를 원한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 2주 넘는 휴전 기간 동안 이란이 대공 방어 장비를 일부 보충했을 수 있다면서 “그들이 그랬을지라도 우리는 하루 만에 그걸 없앨 수 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 지난 21일 기한을 구체적으로 설정하지 않은 채 휴전 연장을 선언한 바 있다. 이후 호르무즈 해협 봉쇄를 강화하고 이외 수역에서 이란 연계 유조선을 나포하면서 이란에 협상 재개를 압박하고 있다. 이란은 협상 재개에 앞서 미국이 먼저 해상봉쇄를 풀어야 한다는 입장이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글