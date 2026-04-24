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한국도 참석한 ‘호르무즈 재개방’ 국제 회의서 영국 “전투기 부대 배치” 제안

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본문 요약

영국과 프랑스가 주도하는 호르무즈 해협 재개방 지원을 위한 국제 군사 회의가 23일 영국에서 열렸다고 DPA통신이 이날 보도했다.

이날 회의에서 정상들은 호르무즈 해협 관련 상황 평가를 공유하고, 종전 후 해협 내 항행의 자유와 안전을 확보하고 신뢰를 제고하기 위한 외교적· 군사적 협력을 증진해 나가기로 했다.

특히 호르무즈 해협 항행의 자유를 위한 국제적 노력, 선원 안전 및 선박 보호, 전쟁 종식 후 항행 안전보장을 위한 실질적 방안 등에 대해 의견을 교환했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한국도 참석한 ‘호르무즈 재개방’ 국제 회의서 영국 “전투기 부대 배치” 제안

입력 2026.04.24 08:10

수정 2026.04.24 08:16

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  • 김기범 기자

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존 힐리 영국 국방장관이 23일(현지시간) 런던 북부 노스우드의 영국군 상설합동본부에서 열린 호르무즈 해협 재개방 지원을 위한 국제 군사 회의에서 카타르 군 관계자인 마수드 알헤바비와 대화를 나누고 있다. AP연합뉴스

존 힐리 영국 국방장관이 23일(현지시간) 런던 북부 노스우드의 영국군 상설합동본부에서 열린 호르무즈 해협 재개방 지원을 위한 국제 군사 회의에서 카타르 군 관계자인 마수드 알헤바비와 대화를 나누고 있다. AP연합뉴스

영국과 프랑스가 주도하는 호르무즈 해협 재개방 지원을 위한 국제 군사 회의가 23일(현지시간) 영국에서 열렸다고 DPA통신이 이날 보도했다. 런던 북부 노스우드의 영국군 상설합동본부에서 열린 이틀간의 회의에는 모두 44개국이 참석했다.

참가국들은 이번 회의에서 지난 17일 정상회의에서 의견을 모았던 대로 전쟁 후 호르무즈 해협 통항을 지원할 다국적 임무 창설을 위한 구체적이고 실질적인 방안들을 논의했다고 AFP통신이 전했다.

존 힐리 영국 국방장관은 이날 참석자들에게 호르무즈 해협의 중요성으로 인해 수백만명이 우리의 성공에 기대를 걸고 있다고 강조했다. 그는 “방어적인 다국적 임무는 교전 종료 후 상업 해운의 신뢰를 높이고, 필요 시 기뢰를 제거하며 선박을 보호할 것”이라며 “우리 모든 국가의 국제 통상과 에너지, 경제적 안정이 호르무즈 해협의 항행의 자유에 의지한다”고 말했다.

영국 일간 가디언에 따르면 독일과 노르웨이, 한국, 호주 등도 이번 회의에 참석했다. 영국 소식통들은 미국의 참석 여부는 확인하지 않았으나 “미국 측이 계속 전개 상황을 공유받고 있다”고 말했다. 전쟁의 당사국인 미국의 참여 여부에 대해선 주요 참여국 사이에서도 견해가 엇갈리는 상황이다.

가디언은 영국이 호르무즈 해협에서 국제 임무의 일부로 공군 타이푼 전투기 부대를 해협 상공 순찰에 배치하고, 기뢰 탐지 무인기와 잠수사를 투입할 수 있다는 제안을 이번 회의에서 내놨다고 전했다.

앞서 키어 스타머 영국 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 지난 17일 파리에서 49개국이 참여한 정상회의를 주재했다. 이들은 영국과 프랑스를 포함한 12개국 이상이 호르무즈 해협 항행의 자유를 위한 자산을 제공할 의향을 밝혔다고 전했다. 이날 정상회의에는 주요 7개국(G7) 유럽 국가를 비롯한 49개국 정상 및 대표가 참여했으며, 이재명 대통령도 화상을 통해 참석한 바 있다.

이날 회의에서 정상들은 호르무즈 해협 관련 상황 평가를 공유하고, 종전 후 해협 내 항행의 자유와 안전을 확보하고 신뢰를 제고하기 위한 외교적· 군사적 협력을 증진해 나가기로 했다. 특히 호르무즈 해협 항행의 자유를 위한 국제적 노력, 선원 안전 및 선박 보호, 전쟁 종식 후 항행 안전보장을 위한 실질적 방안 등에 대해 의견을 교환했다.

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