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쌀국수 맛본 이 대통령 “실패 없다더니 사실이더라”···베트남 하노이 밤거리 깜짝 등장

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본문 요약

이재명 대통령이 23일 부인 김혜경 여사와 함께 베트남 하노이의 시내에서 식사한 뒤 "베트남에서는 어느 식당에 들어가도 실패하지 않는다던데, 그 말이 사실이더라. 덕분에 맛있는 저녁 식사를 즐기고 간다"고 말했다.

이 대통령은 이날 자신의 인스타그램에 "하노이의 저녁은 참으로 아름다웠다"며 "호안끼엠 호수와 구시가지 골목을 걸으며 베트남 국민 여러분과 반가운 인사를 나눴다. 격식 있는 일정이 아닌 일상의 공간에서 마주할 수 있어 더욱 의미 있는 시간이었다"고 밝혔다.

이 대통령은 이어 "서로 다른 언어와 문화 속에서도 마음은 통할 수 있다는 것을 다시금 느꼈다"며 "건네주신 환한 미소와 인사를 오래도록 기억하겠다. 앞으로도 우리 두 나라가 깊은 우정과 신뢰를 쌓아가며 활발히 교류할 수 있길 기대한다"고 했다.

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쌀국수 맛본 이 대통령 “실패 없다더니 사실이더라”···베트남 하노이 밤거리 깜짝 등장

입력 2026.04.24 08:16

수정 2026.04.24 08:20

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  • 이유진 기자

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베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 저녁 베트남 하노이 도심 거리 산책 도중 상점에 들어가 베트남 전통 모자인 ‘논라’를 착용해보고 있다. 이 대통령 인스타그램

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 저녁 베트남 하노이 도심 거리 산책 도중 상점에 들어가 베트남 전통 모자인 ‘논라’를 착용해보고 있다. 이 대통령 인스타그램

이재명 대통령이 23일(현지시간) 부인 김혜경 여사와 함께 베트남 하노이의 시내에서 식사한 뒤 “베트남에서는 어느 식당에 들어가도 실패하지 않는다던데, 그 말이 사실이더라. 덕분에 맛있는 저녁 식사를 즐기고 간다”고 말했다.

이 대통령은 이날 자신의 인스타그램에 “하노이의 저녁은 참으로 아름다웠다”며 “호안끼엠 호수와 구시가지 골목을 걸으며 베트남 국민 여러분과 반가운 인사를 나눴다. 격식 있는 일정이 아닌 일상의 공간에서 마주할 수 있어 더욱 의미 있는 시간이었다”고 밝혔다.

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 저녁 베트남 하노이 도심의 한 식당에서 식사하고 있다. 이 대통령 인스타그램

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 저녁 베트남 하노이 도심의 한 식당에서 식사하고 있다. 이 대통령 인스타그램

이 대통령은 이어 “서로 다른 언어와 문화 속에서도 마음은 통할 수 있다는 것을 다시금 느꼈다”며 “건네주신 환한 미소와 인사를 오래도록 기억하겠다. 앞으로도 우리 두 나라가 깊은 우정과 신뢰를 쌓아가며 활발히 교류할 수 있길 기대한다”고 했다.

이날 이 대통령을 마주친 현지 주민들은 한국어로 “안녕하세요”, “반갑습니다”라고 인사하거나 “웰컴 투 베트남”이라고 외치며 이 대통령 부부를 맞이했다고 안귀령 청와대 부대변인은 서면 브리핑에서 전했다. 이 대통령 부부도 베트남어로 ‘안녕하세요’를 뜻하는 “신짜오”로 화답했다.

베트남을 국빈 방문중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 저녁 베트남 하노이 도심 거리를 산책하고 있다. 이 대통령 인스타그램

베트남을 국빈 방문중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 저녁 베트남 하노이 도심 거리를 산책하고 있다. 이 대통령 인스타그램

이 대통령은 거리에서 판매하는 돼지고기 꼬치구이와 사탕수수 음료를 즉석에서 맛을 봤고, 두리안을 구매해 동행한 참모들과 나눠 먹기도 했다고 안 부대변인은 소개했다. 이후 이 대통령 부부는 인근 식당으로 자리를 옮겨 쌀국수와 볶음밥으로 저녁 식사를 한 뒤 일정을 마무리했다.

안 부대변인은 “이번 방문은 격식 있는 공식 일정을 벗어나 베트남 국민의 삶 속으로 한 걸음 더 다가가고자 마련한 것”이라며 “양국 국민 간 정서적 유대를 깊게 만드는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

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