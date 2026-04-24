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본문 요약

이마트는 '어린이날 페스타'를 열고 캐릭터 장난감과 디지털 완구, 블록 등을 할인한다고 24일 밝혔다.

다음 달 1일부터 5일까지는 특정 시간에 행사 카드로 전액 결제하면 최대 80% 할인해주는 '타임딜'과 '5일 특가', '반값딜' 등 프로모션도 진행될 예정이다.

이마트는 "어린이날 수요가 높은 인기 캐릭터 장난감을 중심으로 풍성한 할인 혜택을 마련했다"며 "이번 행사를 통해 어린이날 선물을 알뜰하게 준비하기를 바란다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이마트, 어린이날 맞아 장난감 최대 30% 할인

입력 2026.04.24 08:19

  • 박상영 기자

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이마트 어린이날 페스타 주요 상품. 이마트 제공

이마트 어린이날 페스타 주요 상품. 이마트 제공

이마트는 ‘어린이날 페스타’를 열고 캐릭터 장난감과 디지털 완구, 블록 등을 할인한다고 24일 밝혔다.

다음 달 5일까지 진행되는 이번 행사에서 이마트는 포켓몬 30주년을 맞아 포켓몬 지식재산권(IP) 상품 200여종을 특가에 선보인다. ‘후아유 포켓몬 피카츄’는 반값에 판매하며 피규어와 보드게임, 랜덤 몬스터볼 등도 최대 30% 할인한다.

게임기, 드론, 로봇 등 디지털 장난감도 최대 30% 할인 판매하고 산리오 캐릭터 네모 블록과 미니 자동차 세트, 공룡 투명 블록 등 초저가 상품도 준비했다고 회사 측은 밝혔다.

이 밖에 이마트는 오는 29일까지 어린이날 상품을 6만원 이상 행사 카드로 전액 결제하는 고객에게 신세계상품권 1만원을 제공한다.

다음 달 1일부터 5일까지는 특정 시간에 행사 카드로 전액 결제하면 최대 80% 할인해주는 ‘타임딜’과 ‘5일 특가’, ‘반값딜’ 등 프로모션도 진행될 예정이다.

이마트는 “어린이날 수요가 높은 인기 캐릭터 장난감을 중심으로 풍성한 할인 혜택을 마련했다”며 “이번 행사를 통해 어린이날 선물을 알뜰하게 준비하기를 바란다”고 말했다.

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