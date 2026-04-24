이란 지도부 “국민단결로 적 내부에 균열…이란엔 강경파도 온건파도 없다”

이란 최고지도자인 아야톨라 모즈타바 하메네이를 비롯한 이란 지도부가 내부 결속을 촉구하면서 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 지도부 내 분열 주장을 반박했다.

23일(현지시간) 이란 국영 IRNA 통신에 따르면 모즈타바는 소셜미디어(SNS) 엑스(X)를 통해 “이란 국민 사이에 형성된 놀라운 단결로 인해 적 내부에 균열이 생겼다”고 말했다. 최고지도자로 선출된 이후 한번도 모습을 드러내지 않은 그는 “이란의 단결은 더욱 강력하고 강철처럼 견고해졌다”면서 “이런 과정을 통해 결국 적들은 굴욕과 치욕을 당하게 될 것”이라고 강조했다.

모즈타바는 이어 “적의 미디어 작전은 국민의 심리를 직접 타격함으로써 내부의 단결을 저해하고 국가 안보를 흔들려는 명백한 의도를 가지고 있다”면서 “부주의와 방심으로 인해 이러한 사악한 의도가 실현되는 것을 결코 허용해서는 안 된다”고 주장했다.

마수드 페제시키안 이란 대통령도 이날 엑스(X)에 “이란에 강경파나 온건파는 없다”면서 “우리는 모두 이란인이자 혁명가일 뿐”이라는 글을 올렸다. 그는 이어 “국민과 정부의 철통같은 단결과 혁명 최고지도자에 대한 절대적인 복종을 통해 침략을 일삼는 범죄 세력이 뼈저리게 후회하도록 만들 것”이라고 강조했다.

아바스 아라그치 이란 외무장관도 엑스를 통해 “이스라엘의 테러범 같은 살해행위가 실패한 데는, 이란의 국가 기관이 얼마나 단결된 모습으로 뚜렷한 목표와 엄격한 규율 아래 움직이고 있는지가 반영되어 있다”고 적었다. 그는 이어 “전장과 외교는 하나의 전쟁 안에서 완벽하게 조율된 두 개의 전선”이라며 “이란 국민은 그 어느 때보다 강력하게 하나로 뭉쳐 있다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 이란 지도부가 온건파와 강경파로 나뉘어 내분을 겪고 있다는 주장을 되풀이하고 있다. 이로 인해 종전 협상이 교착 상태에 빠졌다는 것이다. 앞서 그는 지난 21일 이란이 통일된 안을 내놓을 때까지 휴전을 연장하겠다고 밝힌 바 있다.