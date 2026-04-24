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본문 요약

지난해 공공도서관 총 방문자 수가 처음으로 2억3000만명을 넘은 것으로 나타났다.

24일 문화체육관광부와 한국도서관협회가 발표한 '2026년 전국 공공도서관 통계조사'에 따르면 지난해 전국 공공도서관 방문자 수는 전년보다 2.8% 증가한 2억 3053만 1038명을 기록했다.

국민 1명당 연간 4.51회 공공도서관을 방문한 셈이다.

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2025년 공공도서관 방문자 2억 3000만명…매년 증가세

입력 2026.04.24 09:36

수정 2026.04.24 09:40

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  • 고희진 기자

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서울야외도서관을 찾은 시민들이 의자에 누워 책을 보고 있다. 서울시 제공

서울야외도서관을 찾은 시민들이 의자에 누워 책을 보고 있다. 서울시 제공

지난해 공공도서관 총 방문자 수가 처음으로 2억3000만명을 넘은 것으로 나타났다.

24일 문화체육관광부와 한국도서관협회가 발표한 ‘2026년 전국 공공도서관 통계조사’(2025년 실적 기준)에 따르면 지난해 전국 공공도서관 방문자 수는 전년보다 2.8% 증가한 2억 3053만 1038명을 기록했다. 국민 1명당 연간 4.51회 공공도서관을 방문한 셈이다.

2021년 1억 3893만명에 불과했던 공공도서관 방문자 수는 2023년 2억 226만명으로 급증한 뒤 2024년 2억 2420만명을 기록하며 꾸준히 늘어나는 추세다.

공공도서관 수도 증가세를 유지했다. 지난해 말 기준 전국 공공도서관 수는 전년 대비 2.5% 증가한 1328개관으로 집계됐다. 도서관 기반이 꾸준히 확충됨에 따라 1관당 봉사 대상 인구도 전년 보다 약 1000명 감소한 3만 8492명으로 개선됐다.

공공도서관 정규직 사서 수도 총 6276명으로, 전년 대비 3.4% 증가했다. 이에 따라 사서 1인당 담당 인구도 전년 대비 3.4% 줄어든 8145명을 기록했다. 통상 1관당·사서 1명당 봉사 대상 인구가 적을수록 공공도서관에 대한 국민 접근성 수준이 나아진 것으로 평가된다.

지난해 도서관에서 대출한 책은 약 1억 4629만권으로 2024년과 유사한 수준을 이어갔다. 소장 도서는 약 1억 2611만권으로 전년 대비 1.4% 늘었으며, 국민 1인당 도서 수는 2.47권을 기록했다.

1관당 연간 평균 독서·문화 프로그램 92건을 운영했으며, 프로그램 참가자 수는 전년 대비 6.8% 증가했다. 문체부 관계자는 “도서관이 책을 빌리는 곳을 넘어서 지역의 거점 문화 공간 역할을 하다보니 방문객 수가 꾸준히 늘어나고 있는 것으로보인다”며 “문화활동을 비롯해 각종 프로그램에 참여하며 도서관을 찾는 이들도 많은 것 같다”고 말했다.

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