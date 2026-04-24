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[속보]이 대통령 “살지도 않으면서 오래 투자했다고 양도세 깎는 건 ‘주택투기 권장정책’”

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이재명 대통령은 24일 "소득 있는 곳에 세금 있다"며 "열심히 일해 번 돈에도 근로소득세 내는데, 주택양도소득에 양도세 내는 건 당연하다"고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스에 "1주택을 보호하려면 실거주 기간에 대한 양도세 감면은 필요하지만, 살지도 않으면서 투자용으로 사 오래 투자했다는 이유만으로 양도세를 깎아주는 건 주거보호 정책이 아니라 '주택투기 권장정책'"이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 글과 함께 <"이러면 누가 집 사나"… '장특공제 폐지' 논란에 시장 혼란>이란 제목의 기사를 첨부했다.

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[속보]이 대통령 “살지도 않으면서 오래 투자했다고 양도세 깎는 건 ‘주택투기 권장정책’”

입력 2026.04.24 10:16

수정 2026.04.24 10:23

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  • 이유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 지난 14일 오전 청와대에서 열린 제16회 국무회의 겸 제5차 비상경제점검회의를 주재하고 있다. 이준헌 기자

이재명 대통령이 지난 14일 오전 청와대에서 열린 제16회 국무회의 겸 제5차 비상경제점검회의를 주재하고 있다. 이준헌 기자

이재명 대통령은 24일 “소득 있는 곳에 세금 있다”며 “열심히 일해 번 돈에도 근로소득세 내는데, 주택양도소득에 양도세 내는 건 당연하다”고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스에 “1주택을 보호하려면 실거주 기간에 대한 양도세 감면은 필요하지만, 살지도 않으면서 투자용으로 사 오래 투자했다는 이유만으로 (더구나 고가주택에) 양도세를 깎아주는 건 주거보호 정책이 아니라 ‘주택투기 권장정책’”이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 글과 함께 <“이러면 누가 집 사나”…‘장특공제 폐지’ 논란에 시장 혼란>이란 제목의 기사를 첨부했다. 기사에는 이 대통령이 지난 18일 엑스에 장기보유특별공제(장특공제) 단계적 폐지 의지를 밝히면서 시장 혼란이 가중됐다는 내용이 담겼다.

이 대통령은 “전국, 아니 전 세계에서 서울 강남 중심으로 ‘똘똘한 한 채 사기’ 투기를 확산시키고 집값을 연쇄 폭등시킨 사람들, 이들을 비호하는 사람들은 대체 누구일까요?”라고 물은 뒤 “살지도 않을 집에 오래 투기했다고 세금 깎아주는 비정상을 정상화 하는 게 세금폭탄이냐”고 반문했다.

이 대통령은 “잠시 조용하다 싶더니 부동산 투기 조장 세력이 다시 활동을 시작하는 모양”이라며 “일부 야당이 낸 장특공제제한 법안은 정부와 무관한데도 마치 대통령이 낸 법안인 것처럼 조작해 공격하고 있다”고 했다.

이 대통령은 또 “1주택자의 주거를 제대로 보호하려면, 비거주 보유 기간에 대한 감면을 축소하고 그만큼 거주 보유 기간에 대한 감면을 더 늘리는 게 맞을 것”이라며 “비정상의 정상화, 부동산투기 탈출은 이 나라의 최후 생존 전략”이라고 했다.

이 대통령은 그러면서 “집값이 안정돼야 보금자리 만들어 결혼도 하고, 아이도 낳아 기를 거 아니냐”며 “여러분 생각은 어떠신지, 댓글 부탁드린다”고 말했다.

이 대통령은 또럼 베트남 공산당 총서기장 겸 국가주석과의 친교 일정을 끝으로 5박6일간의 인도·베트남 국빈 방문 일정을 마무리하고 이날 귀국한다.

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