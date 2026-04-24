쇼핑몰 소비 골목상권으로 유도··· 부산시 ‘글로벌 쇼핑관광도시’ 조성 추진

부산시가 대형 쇼핑몰에 편중된 외국인 관광객의 소비를 골목상권으로 유도하기 위한 ‘글로벌 쇼핑관광도시’ 조성에 본격적으로 나선다.

부산시는 문화체육관광부 주관 ‘2026 지역 쇼핑관광 기반 조성’ 공모사업에 최종 선정돼 국비 3억 원을 확보했다고 24일 밝혔다. 이번 사업은 2028년 외국인 관광객 500만 명 시대를 대비해 지역 상권의 자생력을 높이고, 연간 80만 명으로 예상되는 크루즈 관광객의 소비를 지역 거점으로 끌어들이기 위해 추진된다.

시는 ‘쇼핑은 편하게, 부산은 FUN하게’라는 슬로건 아래, 결제와 배송 등 쇼핑 환경의 대대적인 혁신을 꾀한다. 특히 서면 등 주요 거점에 짐 보관소와 ‘핸즈프리(배송) 서비스’를 확충해 관광객들이 무거운 짐 없이도 골목상권을 누빌 수 있도록 할 계획이다.

글로벌 팬덤을 겨냥한 콘텐츠 연계 전략도 병행한다. 오는 6월 ‘BTS 월드투어 아리랑 IN 부산’ 등 대형 공연 기간에 맞춰 지역 화장품과 식품 등을 선보이는 맞춤형 팝업스토어를 운영한다. 또한 부산 관광기업 제품을 판매하는 ‘부산슈퍼’를 리브랜딩하고, 온라인 여행사(OTA)를 통해 전통시장 쇼핑 바우처를 판매하는 등 소비 촉진책을 마련했다.

이번 사업은 부산시의 야간관광, 미식 관광 사업과 유기적으로 결합해 시너지를 낼 예정이다. ‘별바다부산 나이트마켓’과 미식 브랜드 ‘고메 셀렉션’ 등과 쇼핑 기반을 연계해 관광객의 체류 시간을 늘린다는 구상이다.

박형준 부산시장은 “이번 사업은 소비 수요를 전통시장과 골목상권으로 확산시키는 중요한 전환점이 될 것”이라고 말했다.