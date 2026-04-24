경유도 ℓ당 2000원 돌파···주유소 10곳 중 1곳, 최고가격 상승폭보다 더 올렸다

오전 9시 기준 경유 2000.06원, 휘발유 2006.17원

정부가 주유소 공급가를 동결한 4차 석유 최고가격제 시행 첫날 전국 주유소 경유 ℓ당 평균 판매가가 2000원을 넘어섰다. 경유 ℓ당 평균 판매가가 2000원을 넘긴 건 러시아·우크라이나 전쟁으로 기름값이 급등했던 2022년 7월 이후 약 3년 9개월 만이다. 에너지 업계에서는 기름값 상승세가 완만하지만 계속될 것으로 보고 있다.

24일 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷 자료를 보면, 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 경유 ℓ당 평균 판매가는 전날보다 0.22원 오른 2000.06원으로 집계됐다. 휘발유는 전날보다 0.41원 오른 2006.17원을 기록했다.

전국에서 기름값이 가장 비싼 서울만 보면 휘발유는 ℓ당 2043.58원, 경유는 2030.57원으로 집계됐다. 서울 중구에 있는 한 주유소는 이날 기준 휘발유와 경유 모두 ℓ당 2500원을 넘긴 가격으로 판매하고 있다.

정부는 이날 0시부터 다음달 7일까지 정유사가 주유소나 대리점 등에 공급하는 최고가격을 2차 때 고시한 보통 휘발유 ℓ당 1934원, 자동차용 경유 1923원, 등유 1530원으로 유지했지만 기름값 상승세가 이어지고 있는 것이다. 지난 16일부터 22일까지 휘발유와 경유 모두 하루 평균 1원가량씩 상승 중이다.

앞서 정부는 지난달 13일 휘발유·경유·등유의 최고가격을 지정하는 최고가격제를 처음 시행했다. 그로부터 2주 뒤 2차 석유 최고가격으로 유종마다 210원씩 인상했다. 이후 3차와 4차는 최고가격 변동 없이 동결했지만 전국 주유소 10%가량은 2차 석유 최고가격 시행 이후 210원보다 더 올려 판매하는 것으로 나타났다.

소비자단체 에너지·석유시장감시단이 오피넷을 분석한 결과, 2차 최고가격 고시 전인 지난달 26일보다 휘발유 판매가를 210원 이상 인상한 주유소는 1088곳으로 전체의 10.62%에 달했다. 경유 판매가를 210원 이상 인상한 주유소는 965곳으로, 전체 9.38%였다.

4차 석유 최고가격 동결에도 기름값 상승세는 이어질 것이란 전망이 나온다. 에너지 업계 관계자는 “석유 최고가격을 처음 동결한 3차 이후 상승 추세는 완만해졌지만 주유소 이윤을 고려하면 최고가격에 100원 정도를 더한 휘발유 2034원, 경유 2023원까지 상승세는 계속될 가능성이 크다”고 말했다.