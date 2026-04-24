전북 작은 학교들, 축구장으로 소풍 간다

전북교육청·현대차, 차·관람권·보험까지 민관 협력···30명 이하 학교 ‘프로축구 직관’ 지원

“전주월드컵경기장이요? 버스 전세비만 수십만 원이라 엄두도 못 냈죠.”

도심 학생들에게는 일상인 프로축구 관람이 전북 면 단위 소규모 학교 학생들에게는 여전히 높은 물리적·경제적 장벽이었다. 전북교육청이 이 장벽을 허물기 위해 민간 기업과 손잡고 ‘스포츠 교육복지’의 새 모델을 꺼내 들었다.

전북교육청은 오는 10월 18일까지 전교생 30명 이하 면 단위 작은 학교 학생들을 대상으로 ‘프로축구 경기 관람 지원사업’을 운영한다고 24일 밝혔다. 기간 동안 열리는 전북 현대모터스 홈경기 14경기를 관람할 수 있도록 지원하며 최소 500명 이상의 학생들이 경기장을 찾을 것으로 예상된다. 10명 미만 극소규모 학교도 인근 학교와 공동교육과정을 구성하면 참여할 수 있어 사각지대를 최소화했다.

이번 사업은 단순한 체험 지원을 넘어 ‘이동권 보장’에 초점을 맞췄다. 현대자동차 전주공장은 자체 생산한 25인승·28인승 친환경 수소버스를 투입해 학교에서 경기장까지 왕복 이동을 책임진다. 장거리 이동이 가장 큰 장애였던 산간·오지 학교 학생들도 부담 없이 참여할 수 있는 구조다.

여기에 구단은 전용 단체석과 함께 도시락, 기념품을 제공해 현장 경험의 질을 끌어올렸다. 전북교육청은 입장료 전액과 스포츠 상해 보험을 지원해 안전망을 더했다.

전북교육청은 올해 시범사업을 통해 만족도와 운영 성과를 분석한 뒤 향후 전북 현대모터스와 정식 업무협약(MOU)을 체결해 지원 대상을 도내 전체 학생으로 확대하는 방안을 검토하고 있다.

유정기 전북교육감 권한대행은 “민간의 사회공헌이 교육 발전으로 이어지고, 교육청은 지역 자원을 활용해 스포츠 교육의 질을 높이는 선순환 모델”이라며 “아이들이 경기장의 열기를 직접 체험하며 지역 공동체 의식을 키우는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.