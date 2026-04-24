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‘미·이스라엘 이란 공격 지지’ 팔레비 마지막 왕세자, 독일서 토마토소스 봉변

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본문 요약

이란 정권 교체를 호소하고 있는 이란 팔레비 왕조의 마지막 왕세자인 레자 팔레비가 23일 독일 방문 도중 붉은 액체를 뒤집어쓰는 봉변을 당했다고 알자지라방송이 이날 보도했다.

알자지라방송은 이 남성이 붉은 액체를 던진 것은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁에 대한 팔레비의 입장에 대한 항의의 표시였다고 전했다.

미국에 망명 중인 팔레비는 이란 정권이 무너지면 귀국해서 권력을 잡겠다는 의지를 여러 차례 밝히며 미국과 이스라엘의 이란 공격을 지지해왔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘미·이스라엘 이란 공격 지지’ 팔레비 마지막 왕세자, 독일서 토마토소스 봉변

입력 2026.04.24 10:39

수정 2026.04.24 10:45

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  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

베를린 회견장 떠나다 붉은색 액체 맞아

미국 망명 중···정권 교체 주장해와

이란 반정부 진영 내에서도 의견 엇갈려

23일(현지시간) 독일 베를린 연방정부 기자회견장에서 토마토 소스를 뒤집어쓰는 봉변을 당한 이란 팔레비 왕조의 마지막 왕세자인 레자 팔레비가 지지자들에게 미소를 지어보이고 있다. AFP연합뉴스

23일(현지시간) 독일 베를린 연방정부 기자회견장에서 토마토 소스를 뒤집어쓰는 봉변을 당한 이란 팔레비 왕조의 마지막 왕세자인 레자 팔레비가 지지자들에게 미소를 지어보이고 있다. AFP연합뉴스

이란 정권 교체를 호소하고 있는 이란 팔레비 왕조의 마지막 왕세자인 레자 팔레비(65)가 23일(현지시간) 독일 방문 도중 붉은 액체를 뒤집어쓰는 봉변을 당했다고 알자지라방송이 이날 보도했다.

팔레비는 이날 베를린에 있는 독일 연방정부 기자회견장을 떠나다 한 남성이 투척한 붉은색 액체를 맞았다. 이 액체는 팔레비의 목과 어깨 뒤쪽에 뿌려졌다. 팔레비 측은 이 액체가 토마토 소스였다고 밝혔다. 팔레비는 동요하지 않고 건물 밖에서 기다리던 지지자들에게 손을 흔드는 여유를 보였다고 DPA통신이 전했다.

용의자는 현장에서 제압된 뒤 체포됐다. 경찰은 이 남성의 신원과 범행 동기에 대한 조사에 착수했다. 알자지라방송은 이 남성이 붉은 액체를 던진 것은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁에 대한 팔레비의 입장에 대한 항의의 표시였다고 전했다.

미국에 망명 중인 팔레비는 이란 정권이 무너지면 귀국해서 권력을 잡겠다는 의지를 여러 차례 밝히며 미국과 이스라엘의 이란 공격을 지지해왔다.

그러나 이란 반정부 진영 내부에서도 팔레비의 역할을 놓고 의견이 엇갈린다. 군주제를 옹호하는 쪽에서는 그를 지지하지만, 왕정복고에 대한 반감도 상당하기 때문이다.

팔레비는 이번 베를린 방문에서는 유럽이 민주주의를 위해 싸우는 이란 국민을 더 적극적으로 지원할 것을 촉구했다. 그는 또 유럽 국가들이 이란 정부와의 교류를 중단해야 한다고 주장하면서 이란과의 협상이 현 신정 체제를 유지하는 결과를 낳고 있다고 주장했다.

DPA는 팔레비의 베를린 체류 기간에 독일 정부 고위 당국자들과의 공식 회동은 이뤄지지 않았다고 전했다.

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