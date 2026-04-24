구윤철 “녹색소비·관광 붐업 방안 다음 주 공개…청년뉴딜 이달 내 확정”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “소비심리 위축 우려에 선제적으로 대응해 ‘친환경 녹색 소비·관광 붐업 방안’을 다음 주 발표하겠다”고 24일 말했다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 비상경제본부 회의 겸 국가창업시대 전략회의에서 “정부는 경각심을 유지하면서 중동전쟁 상황을 면밀히 점검하고 신속하게 대처해 나가겠다”며 이같이 말했다.

그는 “전날 한국은행이 발표한 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·속보치)이 1.7%로 호조를 보였다”면서도 “중동 전쟁의 영향에 4월 소비자심리지수가 장기 평균을 밑돌았다”고 했다.

구 부총리는 “반도체 호황으로 얻은 골든타임에 더해서 적극적인 산업혁신과 창업, 벤처육성 등을 통해 경제가 글로벌로 다시 우뚝 설 수 있는 기반을 다지겠다”고도 강조했다.

구 부총리는 청년들의 역량개발과 일 경험을 제공하는 ‘청년뉴딜 추진방안’도 이달 중 마련하겠다고 밝혔다. 그는 “청년들이 인공지능(AI) 등 급변하는 기술 환경에 능동적으로 대응하고 취업 역량을 높일 수 있도록 다양한 직무 경험 기회를 지원해 더 나은 미래를 설계할 기반을 마련하겠다”고 했다.

이날 회의에서는 대전, 대구, 광주, 울산 등 4개 과학기술원 소재지를 4대 창업 도시로 지정하고, 내년에 6곳을 추가 선정해 기술 창업의 핵심 거점을 만드는 방안이 발표됐다.