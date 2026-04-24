이 대통령, 3년 전 한국신문상 받은 ‘대장동 보도’에 “이제라도 수상 취소·보도 정정 마땅”

이재명 대통령은 24일 한국신문협회가 2023년 대장동 도시개발사업 특혜 의혹을 다룬 기사에 한국신문상을 수상한 것과 관련 “이제라도 수상을 취소 반납하고 사과 및 보도 정정하는 게 마땅하지 않을까요?”라고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스에 “한국신문상 심사위원회는 ‘대장동 이슈 보도에서 지속적으로 파괴력 있는 팩트를 발굴했다’며 수상 사유를 밝혔다고 한다. 그러나 사실은 팩트 발굴이 아니라 엄청난 조작을 한 것”이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “대장동 녹취록에 있지도 않은 ‘그분’ 이재명을 창조하여 보도함으로써 지난 대선에서 민주당 대선후보를 낙선시키고 대한민국 역사를 바꾸었다”며 “이로 인해 나라는 후퇴하고 국민들은 엄청난 고통을 겪었고 지금도 그 후과는 계속되고 있다”고 했다.

이 대통령은 수상 취소 반납과 사과·정정 보도를 요구하며 “다시는 권력기관과 언론에 의한 대선 조작으로 역사를 바꾸는 일이 있어서는 안 되기 때문”이라고 말했다.

한국신문협회는 2023년 한국신문상 뉴스취재보도 부문 수상작으로 동아일보의 ‘대장동 개발 및 불법 선거자금 수수 의혹 보도’를 선정한 바 있다.

국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명’ 국정조사특별위원회는 현재 이 대통령이 기소된 쌍방울 대북송금 의혹, 대장동 개발사업 사건 등의 조작 기소 의혹을 조사 중이다.