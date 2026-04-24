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이 대통령, 3년 전 한국신문상 받은 ‘대장동 보도’에 “이제라도 수상 취소·보도 정정 마땅”

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본문 요약

이재명 대통령은 24일 한국신문협회가 2023년 대장동 도시개발사업 특혜 의혹을 다룬 기사에 한국신문상을 수상한 것과 관련 "이제라도 수상을 취소 반납하고 사과 및 보도 정정하는 게 마땅하지 않을까요?"라고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스에 "한국신문상 심사위원회는 '대장동 이슈 보도에서 지속적으로 파괴력 있는 팩트를 발굴했다'며 수상 사유를 밝혔다고 한다. 그러나 사실은 팩트 발굴이 아니라 엄청난 조작을 한 것"이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "대장동 녹취록에 있지도 않은 '그분' 이재명을 창조하여 보도함으로써 지난 대선에서 민주당 대선후보를 낙선시키고 대한민국 역사를 바꾸었다"며 "이로 인해 나라는 후퇴하고 국민들은 엄청난 고통을 겪었고 지금도 그 후과는 계속되고 있다"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령, 3년 전 한국신문상 받은 ‘대장동 보도’에 “이제라도 수상 취소·보도 정정 마땅”

입력 2026.04.24 10:45

수정 2026.04.24 10:54

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  • 이유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령 엑스 갈무리

이재명 대통령 엑스 갈무리

이재명 대통령은 24일 한국신문협회가 2023년 대장동 도시개발사업 특혜 의혹을 다룬 기사에 한국신문상을 수상한 것과 관련 “이제라도 수상을 취소 반납하고 사과 및 보도 정정하는 게 마땅하지 않을까요?”라고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스에 “한국신문상 심사위원회는 ‘대장동 이슈 보도에서 지속적으로 파괴력 있는 팩트를 발굴했다’며 수상 사유를 밝혔다고 한다. 그러나 사실은 팩트 발굴이 아니라 엄청난 조작을 한 것”이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “대장동 녹취록에 있지도 않은 ‘그분’ 이재명을 창조하여 보도함으로써 지난 대선에서 민주당 대선후보를 낙선시키고 대한민국 역사를 바꾸었다”며 “이로 인해 나라는 후퇴하고 국민들은 엄청난 고통을 겪었고 지금도 그 후과는 계속되고 있다”고 했다.

이 대통령은 수상 취소 반납과 사과·정정 보도를 요구하며 “다시는 권력기관과 언론에 의한 대선 조작으로 역사를 바꾸는 일이 있어서는 안 되기 때문”이라고 말했다.

한국신문협회는 2023년 한국신문상 뉴스취재보도 부문 수상작으로 동아일보의 ‘대장동 개발 및 불법 선거자금 수수 의혹 보도’를 선정한 바 있다.

국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명’ 국정조사특별위원회는 현재 이 대통령이 기소된 쌍방울 대북송금 의혹, 대장동 개발사업 사건 등의 조작 기소 의혹을 조사 중이다.

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