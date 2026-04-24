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본문 요약

이재명 대통령의 국정 지지율이 67%를 기록했다는 한국갤럽 여론조사 결과가 24일 발표됐다.

한동훈 전 국민의힘 대표의 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마에 대해선 응답자 49%가 '좋지 않게 본다'고 답했다.

한국갤럽이 지난 21∼23일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령 직무수행에 대한 긍정 평가는 67%로 집계됐다.

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‘한동훈 출마 좋지 않게 본다’ 49%…이 대통령 국정 지지율은 67% 다시 최고치

입력 2026.04.24 10:48

  • 이유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한동훈 전 국민의힘 대표가 지난 14일 오후 부산 북구 만덕2동 행정복지센터를 찾아 전입신고를 하고 있다. 연합뉴스

한동훈 전 국민의힘 대표가 지난 14일 오후 부산 북구 만덕2동 행정복지센터를 찾아 전입신고를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 국정 지지율이 67%를 기록했다는 한국갤럽 여론조사 결과가 24일 발표됐다. 한동훈 전 국민의힘 대표의 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마에 대해선 응답자 49%가 ‘좋지 않게 본다’고 답했다.

한국갤럽이 지난 21∼23일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령 직무수행에 대한 긍정 평가는 67%로 집계됐다. 이는 지난주보다는 1%포인트 오른 수치이며, 지난달 20일 기록했던 최고치와 같다. 부정 평가는 25%로 직전 조사보다 1%포인트 내렸다. 의견 유보는 8%였다.

긍정 평가 이유로는 ‘외교’가 19%로 가장 많이 꼽혔고, ‘경제·민생’ 16%, ‘직무능력·유능함’ 9%, ‘전반적으로 잘한다’ 8% 등이 뒤를 이었다. 부장 평가 이유는 ‘경제·민생·고환율’ 16%, ‘외교’ 9%, ‘과도한 복지·민생지원금’, ‘부동산 정책’ 각각 8%, ‘전반적으로 잘못한다’ 7%로 나타났다.

정당 지지도는 더불어민주당 48%, 국민의힘 20%로 조사됐다. 민주당은 직전 조사와 같은 수치로 현 정부 출범 이후 최고치를 유지했다. 국민의힘은 직전 조사보다 1%포인트 상승했다. 조국혁신당과 개혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%였다. 무당층은 26%였다.

한 전 대표가 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 데 대해선 응답자 49%가 ‘좋지 않게 본다’고 답했다. 23%는 ‘좋게 본다’고 답했고, 28%는 ‘잘 모르겠다’고 답하거나 응답하지 않았다. 국민의힘 지지층의 38%는 한 전 대표 출마를 긍정적으로, 41%는 부정적으로 본다고 했다. 민주당 지지층은 59%가 좋지 않게 봤다.

조국 조국혁신당 대표가 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 것에 대해선 응답자 38%가 ‘좋지 않게 본다’고 답했고, 28%는 ‘좋게 본다’고 했다. 34%는 ‘잘 모르겠다’고 답하거나 응답을 거절했다. 민주당 지지층에서는 44%가 좋게 본다고 했고, 국민의힘 지지층에서는 68%가 좋지 않게 본다고 했다.

이번 조사는 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 접촉률은 36.8%, 응답률은 14.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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