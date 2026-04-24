GS건설, 베트남 최대 IT기업 FPT 코퍼레이션과 데이터센터 MOU 체결

GS건설은 지난 22일 베트남 하노이 FPT코퍼레이션 본사에서 베트남 현지 데이터센터 개발 및 스마트시티 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

FPT코퍼레이션은 베트남 최대 민간 정보기술(IT) 기업이자 용량 기준으로 데이터센터 시장 점유율 1위를 차지하는 기업이다. 양사는 베트남 주요 지역 대규모 데이터센터 개발에 협력하기로 했다. 초기 수십 메가와트(㎽) 사업에서 시작해 단계적으로 사업 규모를 확대할 계획이다.

또 지능형 교통 시스템, 스마트 에너지 관리 등 도시 전반 디지털 인프라 구축 사업에도 협력한다. GS건설은 데이터센터와 스마트시티 프로젝트 개발과 실행에 인공지능(AI) 인프라 구축을 위한 설계·시공 역량을 제공한다. FPT코퍼레이션은 클라우드 서비스와 디지털 플랫폼 등 정보통신기술(ICT) 전문성을 기반으로 기술 협력을 수행하고, 현지 수요 창출과 정부·지자체 협력 지원을 맡는다.

GS건설은 지난 23일에는 베트남 최대 국영상업은행인 베트남투자개발은행(BIDV)과 포괄적 금융 서비스 협력을 위한 MOU도 체결했다고 밝혔다.

GS건설 관계자는 “한국과 베트남 간 경제 협력을 강화하고 베트남의 디지털 경제 성장에 기여할 수 있도록 회사의 기술력과 인프라 역량을 집중할 것”이라며 “베트남에서 스마트 혁신 기술을 선도하는 파트너로 도약하겠다”고 말했다.