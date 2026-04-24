정청래 “고민 많았지만 필승 카드는 송영길밖에 없었다…흔쾌히 따라준 송영길에 감사”

정청래 더불어민주당 대표가 24일 송영길 전 대표의 인천 연수갑 전략공천에 대해 “연수구가 그렇게 녹록한 지역이 아니어서, 연수구에서 승리할 필승 카드는 아무래도 송영길밖에 없다는 생각에 이르렀다”고 말했다.

정 대표는 이날 인천 연수구에서 열린 현장 최고위원회의에서 “사실 당대표로서 여러 가지 고민이 많았다”며 이같이 말했다.

전날 민주당은 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 지역구인 인천 계양을에 김남준 전 청와대 대변인을, 인천 연수갑에 송 전 대표를 전략공천했다. 계양을에서 5선 국회의원을 지낸 송 전 대표는 이번 공천 과정에서 계양을 출마를 희망했지만 다른 지역에서 출마하게 됐다.

정 대표는 “송 전 대표님은 제가 설명할 필요가 없을 정도로 민주당에 상징적인 분”이라며 “인천에서 5선을 하며 민주당의 물줄기를 터 온 선구자이자 지도자”라고 말했다.

정 대표는 “제가 2004년도 17대 국회부터 마포을에서 정치 활동 중인데, ‘당신은 더 큰 곳으로 가라, 다른 지역구로 가라’고 했을 때 심정이 어땠을까”라며 “20년간 동고동락한 계양을 주민과 이별해야 하는 (송 전 대표의) 심정이 어땠을까 생각했다”고 말했다.

정 대표는 “그런데 지도자는 더 어려운 지역이 있다면, 그리고 더 큰 역할이 있다면 기꺼이 가는 게 통 큰 지도자의 모습일 수 있겠다고 하면서 흔쾌히 당 결정에 따라주신 송 전 대표에게 감사하다”고 말했다.

인천 연수갑에 공천된 김 전 대변인에 대해서는 “오늘의 이재명 대통령이 있기까지 김남준의 공로가 어찌 작다 할 수 있겠느냐”며 “앞으로 국회의원이 되면 이 대통령이 그리는 국정 철학을 국회에서 입법으로, 제도로 충분히 뒷받침할 그런 인재라 생각한다”고 말했다.

정 대표는 “김 전 대변인을 보면 만감이 교차한다”며 “이 대통령의 성남시장 시절부터 지근거리에서, 보이지 않는 곳에서 이재명이라는 정치인을 돋보이게 하기 위해 본인은 그림자처럼 보좌했다”고 말했다. 그는 “김 전 대변인과 동행할 일이 많았는데, 뭘 그리 잔뜩 넣었는지 백팩을 메고 (이 대통령을) 뒤따라가는 뒷모습을 여러 차례 봤다”며 “말수는 적지만 행동이 굉장히 빠르고 결단력도 있다”고 말했다.