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성수대교 아래 한강둔치에 서울숲으로 연결되는 서울숲나들목은 군사시설이다.

평상시에 닫혀 있던 나들목이 다음 달부터 시민에 개방된다.

서울시는 다음 달 1일부터 열리는 서울국제정원박람회 시작에 맞춰 서울숲나들목을 벽화로 단장하고, 진입로 등을 정비해 '예술로'로 시민에게 개방한다고 24일 밝혔다.

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군사 도하로였던 서울숲나들목, 725명 재능기부 벽화로 ‘예술로’로 개방

입력 2026.04.24 11:15

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

시민·학생들이 서울숲나들목에서 벽화 작업을 하고 있다. 서울시 제공

시민·학생들이 서울숲나들목에서 벽화 작업을 하고 있다. 서울시 제공

성수대교 아래 한강둔치에 서울숲으로 연결되는 서울숲나들목은 군사시설이다. 군사 작전을 수행할 때 병력과 장비가 이곳을 통해 한강을 건너 육지로 진입한다. 평상시에 닫혀 있던 나들목이 다음 달부터 시민에 개방된다.

서울시는 다음 달 1일부터 열리는 서울국제정원박람회 시작에 맞춰 서울숲나들목을 벽화로 단장하고, 진입로 등을 정비해 ‘예술로’로 시민에게 개방한다고 24일 밝혔다.

이전까지 낡고 삭막했던 나들목 벽면은 총 160m에 달하는 거대한 캔버스로 변신했다. 양쪽 끝 100m 구간에는 서울시의 상징 캐릭터인 ‘해치와 소울프렌즈’가 정원사로 변신해 한강의 사계절 풍경을 안내하는 모습으로 그려졌다.

중앙 60m 구간은 아침 햇살을 닮은 올해의 서울색 ‘모닝옐로우’를 배경 삼아 자전거와 자연물 픽토그램, 한강과 서울숲을 주제로 한 타이포그래피 등으로 꾸몄다. 나들목을 처음 찾는 방문객도 쉽게 서울숲과 한강을 찾을 수 있도록 안내하는 역할을 한다.

벽화조성은 군사시설에 정원이라는 미래 가치를 입히는 스토리테링 작업의 일환이다. 다소 어둡고 위압적인 인상을 주었던 콘크리트 통로에서 프랜시스 버넷의 소설 속 ‘비밀의 화원’처럼 문을 열고 들어서는 순간 전혀 다른 세계(서울숲 정원)가 펼쳐지는 경험을 선사하도록 기획됐다.

벽화 작업에는 지난달 21일부터 지난 5일까지 서울 소재 주요 대학 미술 전공자와 직장인 봉사단 등 총 25개 팀·725명이 참여했다. 벽화 디자인은 홍익대 시각디자인학과의 원담현·김관우·이은서씨가 담당했다. 안내표시 디자인은 고려대 디자인조형학부 김민채씨의 재능기부로 완성됐다. 참여자의 80%가 벽화 예술 경험자라 상당한 완성도를 자랑한다.

동아리 부원들과 함께 벽화 작업에 참여한 건국대 화학공학부 최지영씨는 “혼자 힘으로는 엄두도 내지 못했을 거대한 벽면이 우리 모두의 꾸준한 노력으로 시민을 위한 예술 공간으로 탈바꿈한 것을 보면서 협동의 힘이 가진 위대함을 다시 한번 깨달았다”고 말했다.

시는 봉사에 참여한 시민들의 노고를 기리기 위해 벽면 한편에 참여한 25개 단체명을 모두 명기했다. 박진영 서울시 미래한강본부장은 “군사적 요충지로 긴장감이 감돌던 이곳이 시민의 정성 어린 손길로 박람회의 가장 아름다운 이정표가 된 것은 매우 뜻깊은 일”이라라고 말했다.

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