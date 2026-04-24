이번 주말엔 서울식물원 ‘해봄축제’로···플라워 매직쇼·정원콘서트·전시 등 풍성

꽃을 주제로 한 마술쇼와 꽃의 왕관 만들기, 정원에서 즐기는 콘서트까지 풍성한 봄 축제가 서울식물원에서 4월 마지막 주말에 열린다.

서울시는 오는 25~26일 이틀간 서울의 대표 봄 축제 중 하나로 자리 잡은 ‘서울식물원 해봄축제’를 개최한다고 24일 밝혔다. 올해 네 번째로 열리는 축제의 주제는 ‘피어나는 모든 것을 위하여’이다.

이번 축제는 인기 캐릭터 ‘조구만(JOGUMAN)’과 ESG 캐릭터 ‘도도리’ 등을 중심으로 공감·놀이·환경 실천으로 이어지는 구조로 구성됐다. 정원을 경험하면서 자연스럽게 환경 가치를 체험할 수 있도록 했다.

주 무대를 중심으로 환경 메시지가 담긴 참여형 프로그램 도도리 환경올림픽, 식물 생장을 소재로 한 플라워 매직쇼, 테라리움 시연 및 강연 등 자연과 정원을 체험할 수 있는 콘텐츠가 마련된다.

25일 오후 5시부터 하림, 스탠딩에그, 경서, 케이윌 등이 참여하는 정원 콘서트도 열린다. 요가·필라테스·발레가 결합한 프로그램인 ‘바레 인 가든’으로 자연 속 힐링 경험도 제공한다.

온실을 비롯해 행사장 곳곳에서는 꽃꽂이·화관·테라리움 만들기, 천연염색 등 어린이부터 성인까지 참여할 수 있는 콘텐츠가 마련된다.

환경과 자원순환을 주제로 한 ESG 콘텐츠도 선보인다. 도도리 라운지에서는 폐현수막과 폐섬유를 활용한 새 활용 전시와 분리배출 체험, 재활용 놀이 프로그램이 운영된다.

정원을 일상 속 소비와 연결해 경험할 수 있도록 식물, 공예, 라이프스타일 브랜드가 참여하는 가든마켓과 벼룩시장이 운영된다. 이동형 반려식물 클리닉도 열린다.

해봄축제 프로그램 대부분은 현장에서 자유롭게 참여할 수 있지만 일부 프로그램은 사전 신청 또는 현장 접수가 필요하다. 서울식물원 누리집 등에서 확인할 수 있다.

박수미 서울식물원장은 “서울 대표 식물원으로서 시민 일상에 정원문화를 뿌리내리기 위한 전시와 행사를 지속해서 발굴·개최하겠다”라고 밝혔다.