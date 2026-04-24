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30일부터 파주·고양서 인천공항까지 심야 공항버스 타고 간다

입력 2026.04.24 11:34

경기도청. 경기도 제공

경기도청. 경기도 제공

경기도가 심야 시간대 인천국제공항을 이용하는 도민들의 이동 편의를 위해 파주와 고양을 거쳐 인천공항으로 향하는 심야 공항버스 신규 노선을 신설했다.

경기도는 오는 30일 오후 10시부터 파주시 금촌역을 기점으로 파주 지역 5개 정류소와 고양시 7개 정류소를 경유해 인천국제공항까지 이어지는 신규 노선을 운행한다고 24일 밝혔다. 해당 버스는 심야 시간대 왕복 2회 운행된다.

신규 노선은 최근 인천국제공항의 24시간 운항 활성화로 심야 비행기 이용하는 여행객 급증한 데 따른 조치다. 실제로 도내 8개 시에서 출발하는 기존 심야 공항버스 노선의 2025년 이용객은 11만3000여명으로, 2024년 10만여 명 대비 약 13% 증가했다.

그러나 파주와 고양 등 경기북부 권역에는 심야 공항버스가 부족해 이른 새벽 항공편을 타야 할 경우 요금 부담이 큰 택시를 이용하거나 전날 밤 미리 공항에 도착해 밤을 새우는 불편이 계속됐다.

경기도는 대중교통이 부족한 경기북부 지역을 대상으로 한 심야버스 운행에 대해 공항공사와 협의를 거쳐 이번 노선을 개통하기로 했다. 이번 노선 신설로 경기도 심야 공항버스는 기존 9개 노선에서 10개 노선으로 늘어났다.

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