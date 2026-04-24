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장한나, 예술의전당 사장 취임···“뚜렷한 비전 있다”

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본문 요약

세계적인 첼리스트이자 지휘자인 장한나가 24일 예술의전당 사장으로 3년의 임기를 시작했다.

예술의전당 사장직을 수락한 이유에 대해선 "32년이라는 연주 세월에 3년이라는 사장 임기는 10분의 1 정도 되는 시간이라 많은 고민이 있었다"면서도 "예술의전당의 미래와 우리나라 문화예술 생태계 발전을 위해서 보탬이 되고자 왔다"고 밝혔다.

장 사장은 이날 오후 2시 예술의전당으로 출근해 비공개 취임식을 한 뒤 본격적인 사장 업무를 시작한다.

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장한나, 예술의전당 사장 취임···“뚜렷한 비전 있다”

입력 2026.04.24 11:38

장한나 신임 예술의전당 사장이 24일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 임명장 수여식을 마친 뒤 발언하고 있다. 연합뉴스

장한나 신임 예술의전당 사장이 24일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 임명장 수여식을 마친 뒤 발언하고 있다. 연합뉴스

“제게는 뚜렷한 비전이 있습니다.”

세계적인 첼리스트이자 지휘자인 장한나(44)가 24일 예술의전당 사장으로 3년의 임기를 시작했다. 장 신임 사장은 이날 오전 서울 종로구 국립현대미술관 서울에서 최휘영 문화체육관광부 장관에게서 임명장을 받았다.

임명장 수여식 직후 기자들을 만난 장 사장은 ‘행정 경험과 전문성이 부족하다’는 일각의 우려에 대해 “예술의전당 사장은 경영을 하는 자리”라며 “기관이 어떤 방향으로 나아갈지 정하고, 기관의 고유 설립 목적을 성실하게 이루기 위해서 어떤 역할을 해야 하는지 뚜렷한 비전을 가지고 있다”고 말했다.

이어 “32년간 해외 연주 여행을 다니면서 봐왔던, 시대를 이끈 문화예술기관뿐 아니라 제가 그리는 미래 문화예술기관 상이 있기 때문에 그 꿈을 이루기 위해서 노력할 것”이라며 “3년의 임기가 짧지만, 이런 비전을 이룰 수 있는 터전과 토대를 닦을 수 있는 시간이라고 생각한다”고 밝혔다.

예술의전당 사장직을 수락한 이유에 대해선 “32년이라는 연주 세월에 3년이라는 사장 임기는 10분의 1 정도 되는 시간이라 많은 고민이 있었다”면서도 “예술의전당의 미래와 우리나라 문화예술 생태계 발전을 위해서 보탬이 되고자 왔다”고 밝혔다.

장 사장은 이날 오후 2시 예술의전당으로 출근해 비공개 취임식을 한 뒤 본격적인 사장 업무를 시작한다.

‘마에스트라’에서 다시 ‘경영자’로 변신하는 장한나 [플랫]

1995년 4월30일, 서울 예술의전당 음악당. 자그마한 소녀가 무대에 등장했다. 환호가 터졌다. 첼리스트 장한나였다. 열한 살 나이로 로스트로포비치 국제첼로콩쿠르에서 최연소 우승을 거머쥔 ‘신동’. 그에겐 변변한 악기가 없었다. 재학 중인 줄리아드음악원 예비학교에서 빌려 쓰던 첼로는 자주 줄이 끊어졌다. 소식을 전해 들은 최원석 한국기업메세나협의회 ...

https://www.khan.co.kr/article/202604081503011

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