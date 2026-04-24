‘인천 교통정리’ 후 처음 만난 김남준·송영길…“승리 함께 할수 있게 노력”

6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 더불어민주당 인천 연수갑·인천 계양을에 각각 전략공천된 송영길 전 대표와 김남준 전 청와대 대변인이 24일 한자리에 모였다. 이재명 대통령의 옛 지역구인 인천 계양을 공천을 두고 경쟁 관계를 형성했던 두 사람은 인천 승리를 위한 원팀을 강조했다.

송 전 대표는 이날 인천 연수구에서 열린 민주당 현장 최고위원회의에서 “돌고 돌아 다시 민주당에 복당했다. 공천을 지명해 주신 정청래 대표와 지도부께 감사드린다”며 “사랑하는 계양 주민들에게도 감사드리고, 김남준 후보의 공천을 축하드린다”고 말했다. 이어 “김 후보의 승리도 함께할 수 있게 노력하겠다”고 말했다.

김 전 대변인도 “계양의 일꾼으로 일할 수 있게 해주신 정 대표와 중앙당의 결정에 감사하다”면서 “무엇보다 계양 발전의 밑그림을 그려주신 송 전 대표께 존경과 감사를 표한다”고 화답했다. 그는 “공천 결정 직후 ‘계양은 나의 뿌리이자 심장이다’라는 송 전 대표의 말씀을 가슴 깊이 새기겠다”며 “계양에 애정을 가진 송 전 대표께 누가 되지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

계양을은 송 전 대표가 5선 국회의원을 지낸 지역구로, 2022년 서울시장 출마를 위해 의원직을 내려놓으며 이재명 대통령에게 넘겨준 곳이다. 이듬해 ‘전당대회 돈봉투 의혹’이 불거지며 탈당을 선언했던 송 전 대표는 무죄 확정과 함께 최근 복당했고, 자신의 원래 지역구인 계양을로의 복귀를 희망해왔다.

이 대통령의 최측근인 김 전 대변인이 계양을 출마를 먼저 선언했고 송 전 대표가 인천 연수갑에 가는 것으로 교통정리가 이루어졌다. 연수갑은 민주당 인천시장 후보로 확정된 박찬대 의원의 지역구로, 인천 내에서는 상대적으로 험지로 꼽힌다. 인천시장을 지낸 송 전 대표는 수도권 출마 기회를 얻고, 계양을은 정치적 후배인 김 전 대변인에게 양보하는 모양새다.

민주당 지도부도 이날 송 전 대표의 양보를 강조하며 원팀 구성에 힘을 실었다. 정청래 대표는 “20년간 동고동락한 계양을 주민들과 이별해야 하는 심정이 어땠을까 생각했다”면서 “지도자는 더 어려운 지역, 더 큰 역할이 있다면 기꺼이 나서는 것이 통 큰 지도자의 모습일 수 있다. 당의 결정을 흔쾌히 따라준 데 감사하다”고 말했다.

박찬대 인천시장 후보도 “(연수갑 공천을 두고) 이런저런 복잡한 생각이 많았지만, 당이 인천 전체의 승리와 이재명 정부의 성공을 위해 중요한 전략적 결단을 내렸다고 생각해 깊이 존중하고 환영한다”며 “송영길·김남준 후보와 함께 압도적인 인천 승리를 이뤄내겠다”고 말했다. 박 후보는 자신의 지역구인 연수갑 후보로 박남춘 전 인천시장을 추천했던 것으로 알려졌다.