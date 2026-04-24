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본문 요약

이란 혁명수비대 해군이 이번 주 호르무즈 해협에 기뢰를 부설했다고 미국 인터넷 매체 악시오스가 23일 당국자를 인용해 보도했다.

이란은 전쟁 이후 첫 기뢰 부설 당시 100기 미만을 설치한 것으로 추정된다.

미군은 이란이 추가로 설치한 기뢰 규모를 파악한 것으로 알려졌지만, 구체적인 수치를 공개하지 않았다.

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“이란 혁명수비대, 호르무즈 해협에 기뢰 추가 설치” 미 악시오스 보도···전쟁 후 두 번째

입력 2026.04.24 11:47

수정 2026.04.24 12:34

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  • 김기범 기자

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트럼프 “기뢰 설치하는 모든 배에 발포·격침 지시”

미국 해군의 항공모함 조지 H.W. 부시호. AP연합뉴스

미국 해군의 항공모함 조지 H.W. 부시호. AP연합뉴스

이란 혁명수비대(IRGC) 해군이 이번 주 호르무즈 해협에 기뢰를 부설했다고 미국 인터넷 매체 악시오스가 23일(현지시간) 당국자를 인용해 보도했다. 이란의 기뢰 부설은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 발발 이후 두 번째다.

미군은 이란의 기뢰 부설 움직임을 사전에 탐지해 추적했고, 도널드 트럼프 대통령에게 관련 사실을 보고했다. 보고를 받은 트럼프 대통령은 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 모든 선박을 대상으로 발포해 격침하라고 미 해군에 지시했다는 사실을 밝혔다. 그는 “아무리 소형 선박이라 할지라도 사격해 격침하라고 명령했다. 주저해서는 안 된다”고 적었다.

미국은 이란 공습 초기에 이란의 대형 기뢰 부설 선박과 기뢰 저장 시설의 90% 이상을 파괴했다고 평가한 바 있다. 그러나 해안 지역에는 여전히 기뢰 비축분이 남아 있는 것으로 분석된다. 또 이란은 기뢰 설치에 어선 크기의 소형 선박을 이용하는 것으로 알려졌다. 소형 선박에는 로켓 발사기와 기관총도 장착할 수 있어 상선에 대한 위협 수단으로 활용이 가능하다.

이란은 전쟁 이후 첫 기뢰 부설 당시 100기 미만을 설치한 것으로 추정된다. 미군은 이란이 추가로 설치한 기뢰 규모를 파악한 것으로 알려졌지만, 구체적인 수치를 공개하지 않았다. 미군은 기뢰 제거를 위해 호르무즈 해협에서 수중 드론을 운용하는 동시에 기뢰 대응함을 투입한 상태다.

이날 미 해군의 항공모함 조지 H.W. 부시호는 중동 내 미군을 총괄 지휘하는 중부사령부(CENTCOM) 작전 책임 구역에 도착했다. 중동에 배치된 미국 항공모함이 3척으로 증가함에 따라 이란에 대한 해상 봉쇄는 더욱 강화될 것으로 보인다.

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