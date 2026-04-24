[속보]내란특검, ‘평양무인기 의혹’ 윤석열 1심 징역 30년 구형

12·3 내란의 명분을 만들기 위해 드론작전사령부에 평양 무인기 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대해 특검이 징역 30년을 구형했다.

서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 24일 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관의 일반이적 및 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 1심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀은 윤 전 대통령에 대해 징역 30년을, 김 전 장관에 대해선 징역 25년을 각각 구형했다.