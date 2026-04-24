박찬대, 송영길 연수갑 공천에 “당의 전략적 결단…깊이 존중하고 환영”

6·3 지방선거 인천시장 더불어민주당 후보로 확정된 박찬대 의원이 24일 송영길 전 민주당 대표가 자신의 지역구인 인천 연수갑에 전략 공천된 것에 대해 “당이 인천 전체의 승리와 이번 지방선거의 승리를 위해, 이재명 정부의 성공을 위해 중요한 전략적 결단을 내렸다고 생각한다”고 말했다. 박 의원은 박남춘 전 인천시장을 연수갑 후보로 추천한 것으로 알려졌다.

박 의원은 이날 인천 연수구에서 열린 현장 최고위원회의에서 “많은 분이 궁금해했고 저도 복잡한 생각이 있었다”며 이같이 말했다.

박 의원은 “(당의 결단에 대해) 깊이 존중하고 환영한다”며 “송 전 대표님은 바로 10년 전에 저를 이 연수갑에 보내서 밭을 갈게 만드신 분”이라고 말했다. 그는 “10년 전 2016년 3월6일에 박찬대 당선을 위해 개소식에 참석해 격려하고 지지하셨던 모습이 떠오른다“고 말했다.

박 의원은 “민주당 불모지였던 인천 연수구에서 3선 의원으로, 원내대표로 성장할 수 있는 최초의 기반을 만들어주셨던 선배님, 송 전 대표께서 6월3일 역사적인 지방선거에 연수갑 강력한 지원자로, 그리고 동지로, 선배로 함께 해주신 건 운명적인 것”이라고 말했다.

그는 “함께 힘을 모아서 어려운 연수갑에서 반드시 승리를 이뤄낼 것이고 압도적 인천 승리에 함께 해나가겠다”며 “당의 결정에 그대로 따라주신 송 전 대표에게 깊은 감사를 드린다”고 말했다.