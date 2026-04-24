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박찬대, 송영길 연수갑 공천에 “당의 전략적 결단…깊이 존중하고 환영”

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본문 요약

6·3 지방선거 인천시장 더불어민주당 후보로 확정된 박찬대 의원이 24일 송영길 전 민주당 대표가 자신의 지역구인 인천 연수갑에 전략 공천된 것에 대해 "당이 인천 전체의 승리와 이번 지방선거의 승리를 위해, 이재명 정부의 성공을 위해 중요한 전략적 결단을 내렸다고 생각한다"고 말했다.

박 의원은 "민주당 불모지였던 인천 연수구에서 3선 의원으로, 원내대표로 성장할 수 있는 최초의 기반을 만들어주셨던 선배님, 송 전 대표께서 6월3일 역사적인 지방선거에 연수갑 강력한 지원자로, 그리고 동지로, 선배로 함께 해주신 건 운명적인 것"이라고 말했다.

그는 "함께 힘을 모아서 어려운 연수갑에서 반드시 승리를 이뤄낼 것이고 압도적 인천 승리에 함께 해나가겠다"며 "당의 결정에 그대로 따라주신 송 전 대표에게 깊은 감사를 드린다"고 말했다.

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박찬대, 송영길 연수갑 공천에 “당의 전략적 결단…깊이 존중하고 환영”

입력 2026.04.24 12:05

박찬대 더불어민주당 의원이 24일 인천 연수구에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

박찬대 더불어민주당 의원이 24일 인천 연수구에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 인천시장 더불어민주당 후보로 확정된 박찬대 의원이 24일 송영길 전 민주당 대표가 자신의 지역구인 인천 연수갑에 전략 공천된 것에 대해 “당이 인천 전체의 승리와 이번 지방선거의 승리를 위해, 이재명 정부의 성공을 위해 중요한 전략적 결단을 내렸다고 생각한다”고 말했다. 박 의원은 박남춘 전 인천시장을 연수갑 후보로 추천한 것으로 알려졌다.

박 의원은 이날 인천 연수구에서 열린 현장 최고위원회의에서 “많은 분이 궁금해했고 저도 복잡한 생각이 있었다”며 이같이 말했다.

박 의원은 “(당의 결단에 대해) 깊이 존중하고 환영한다”며 “송 전 대표님은 바로 10년 전에 저를 이 연수갑에 보내서 밭을 갈게 만드신 분”이라고 말했다. 그는 “10년 전 2016년 3월6일에 박찬대 당선을 위해 개소식에 참석해 격려하고 지지하셨던 모습이 떠오른다“고 말했다.

박 의원은 “민주당 불모지였던 인천 연수구에서 3선 의원으로, 원내대표로 성장할 수 있는 최초의 기반을 만들어주셨던 선배님, 송 전 대표께서 6월3일 역사적인 지방선거에 연수갑 강력한 지원자로, 그리고 동지로, 선배로 함께 해주신 건 운명적인 것”이라고 말했다.

그는 “함께 힘을 모아서 어려운 연수갑에서 반드시 승리를 이뤄낼 것이고 압도적 인천 승리에 함께 해나가겠다”며 “당의 결정에 그대로 따라주신 송 전 대표에게 깊은 감사를 드린다”고 말했다.

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