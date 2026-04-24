“재미로···” 늑구 수색 시간 허비시킨 AI 조작 사진 유포자 검거

일대 배회하는 듯한 이미지 제작 ‘제보’ 형식으로 퍼진 사진에 ‘혼란’

대전 오월드 동물원에서 탈출한 늑대 ‘늑구’와 관련해 생성형 인공지능(AI)으로 조작한 허위 사진을 퍼뜨려 수색에 혼선을 준 유포자가 경찰에 붙잡혔다.

대전경찰청 사이버수사대는 AI 프로그램을 활용한 늑대 목격 사진을 조작·유포해 당국의 공무집행을 방해한 혐의(위계에 의한 공무집행 방해)를 받는 40대 A씨를 검거해 조사 중이라고 24일 밝혔다.

A씨는 지난 8일 오전 9시18분쯤 늑구가 오월드 사파리 철조망 아래를 파고 탈출하자 인근 오월드 네거리 일대를 배회하는 듯한 가짜 사진을 만들어 온라인에 유포한 혐의를 받는다.

경찰은 당일 오전 10시21분 신고를 접수한 뒤 기동대와 특공대, 소방, 군 등 250여명을 투입해 오월드와 보문산 일대를 중심으로 수색을 벌였다. 그러나 낮 12시 전후 ‘시민 제보’ 형식으로 퍼진 해당 사진이 온라인을 통해 확산됐고 재난 안전 안내 문자로까지 송출됐다.

이 조작 이미지는 대전시 포획 상황 브리핑과 소방당국 발표에도 활용되면서 혼선을 키웠다. 경찰 기동대와 특공대 71명이 오월드 네거리로 집중 배치되는 등 대응이 분산되면서 포획의 골든타임으로 꼽히는 24~48시간 동안 수색에 차질이 빚어진 것으로 나타났다.

경찰은 유포된 사진과 주변 폐쇄회로(CC)TV를 대조·분석해 A씨를 특정했으며 AI 프로그램 사용 기록과 업로드 이력 등을 확인해 검거했다. A씨는 조사에서 “재미로 그랬다”며 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “AI로 실제와 구분하기 어려운 이미지 제작이 쉬워진 상황에서 허위정보 유포는 단순 장난이 아닌 중대한 범죄”라며 “이번 사건으로 포획 골든타임이 지연되고 인력 장기 투입 등 시민 보호에도 차질이 발생했다”고 말했다. 이어 “불법행위에 대해서는 끝까지 추적해 엄정 대응할 방침”이라고 했다.