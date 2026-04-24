‘원주 산악자전거 파크’ 25일부터 운영 개시···다운힐·크로스컨트리 코스 등 47㎞ 규모

강원 원주시는 신림면 원골길 매봉산 자락에 조성한 ‘원주 산악자전거 파크’가 동절기 휴장을 마치고 오는 25일부터 운영을 개시한다고 24일 밝혔다.

운영 코스는 다운힐 6개 코스, 크로스컨트리 코스, 실내산악자전거 체험 시설 등 모두 47㎞ 규모다.

‘원주 산악자전 거파크’에는 산악자전거 전용 코스인 크로스컨트리와 난이도별 다운힐 코스가 조성돼 있다.

또 초급자 연습코스를 비롯해 펌프 트랙·초급자용 펌프 트랙·실내자전거 체험장과 같은 연습 시설과 자전거 세차장, 샤워장 등 편의시설도 갖춰져 있어 이용이 편리하다.

이밖에 산림 레포츠 저변 확대를 위해 원주시민과 교육·체험 방문자를 대상으로 산악자전거 무료 프로그램도 운영한다.

올해부터 무료 셔틀도 운영돼 다운힐 코스 이용자의 불편함이 다소 해소될 것으로 기대된다.

오는 9월에는 가족과 함께 트레일러닝과 산악자전거 등 산림 레포츠를 즐기고, 체험할 수 있는 ‘숲-포츠 페스티벌’이 열릴 예정이다.

같은 달 전국 동호인과 선수들이 참여하는 전국 산악자전거대회도 개최된다.

자세한 사항은 원주시 산림과 산림휴양팀(033-737-3074) 또는 원주 산악자전거파크(070-8882-3073)로 문의하면 된다.

한종태 원주시 산림과장은 “누구나 안전하고 재미있게 이용할 수 있는 산림 레포츠 환경을 조성하는 데 주력할 것”이라며 “산림 문화와 산악자전거에 관심 있는 시민 여러분의 많은 방문을 바란다”라고 말했다.