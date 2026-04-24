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‘횡성 낭만 택시’ 봄맞이 50% 할인 행사···5월 1일~6월 30일

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본문 요약

강원 횡성군과 횡성문화관광재단은 오는 5월 1일부터 6월 30일까지 '횡성 낭만 택시'의 이용요금을 50% 할인해 주는 행사를 진행한다고 24일 밝혔다.

자세한 사항은 횡성문화관광재단 인터넷 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

이재성 횡성문화관광재단 대표이사는 "루지 체험장 개장과 함께 낭만 택시 할인행사를 진행해 다양한 즐길 거리를 제공하고자 한다"라며 "앞으로도 지역 관광자원과 연계한 프로그램을 지속해서 확대하겠다"라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘횡성 낭만 택시’ 봄맞이 50% 할인 행사···5월 1일~6월 30일

입력 2026.04.24 13:12

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5시간·6시간 코스 운영···사전 예약제 진행

횡성 낭만 택시 안내문. 횡성군 제공

횡성 낭만 택시 안내문. 횡성군 제공

강원 횡성군과 횡성문화관광재단은 오는 5월 1일부터 6월 30일까지 ‘횡성 낭만 택시’의 이용요금을 50% 할인해 주는 행사를 진행한다고 24일 밝혔다.

‘횡성 낭만 택시’는 대중교통을 이용해 횡성군을 찾는 관광객을 위한 맞춤형 관광택시 서비스로 최근 이용 사례가 증가하면서 대표적인 관광 교통수단으로 자리매김하고 있다.

이번 할인행사는 ‘반값 여행’ 테마로 추진된다.

5시간 또는 6시간 코스를 이용하는 관광객이 루지 체험장이나 횡성 호수길을 방문할 경우 이용 요금의 50%를 할인받을 수 있다.

할인 적용 시 5시간 코스의 경우 3만7500원, 6시간 코스는 4만5000원이다.

‘횡성 낭만 택시’를 이용하기 위해서는 사전에 예약해야 한다.

자세한 사항은 횡성문화관광재단 인터넷 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

이재성 횡성문화관광재단 대표이사는 “루지 체험장 개장과 함께 낭만 택시 할인행사를 진행해 다양한 즐길 거리를 제공하고자 한다”라며 “앞으로도 지역 관광자원과 연계한 프로그램을 지속해서 확대하겠다”라고 말했다.

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