미군 항공모함 ‘조지 H.W. 부시’ 중동 인근 해역 도착···‘대이란 전쟁’ 항모 3척으로 늘어

미군의 항공모함 조지 H W 부시호가 중동 인근 해역에 도착했다고 AFP통신이 23일(현지시간) 보도했다. 대이란 전쟁 지원을 위해 중동에 투입된 미 항공모함은 이로써 3척으로 늘어났다.

중동 지역을 관할하며 이란 전쟁을 총괄지휘하고 있는 미 중부사령부는 이날 엑스에 “니미츠급 항공모함 조지 H W 부시호가 4월 23일 중부사령부 책임구역인 인도양에서 항해하고 있다”는 글을 올렸다. 중부사령부는 글과 함께 갑판 위에 전투기 등이 배치된 조지 H W 부시호가 항해하고 있는 사진도 올렸다.

중부사령부의 게시물에 따르면 두 번째로 투입되었던 제럴드 R 포드호는 홍해에서 운항 중이며, 에이브러햄 링컨호도 인도양에 머무르고 있다. 포드호는 지난달 12일 선내 화재가 발생한 뒤 수리를 위해 크로아티아로 이동한 바 있다.

부시호는 지난달 31일 미 버지니아주 노퍽 기지에서 출항해 중동으로 향했다. 지난 17일에는 남아프리카공화국 희망봉 부근을 지난 것으로 알려진 바 있다.

미군이 3번째 항모를 중동에 배치한 것은 이란을 압박함과 동시에 종전 합의가 이뤄지지 못할 경우 전쟁이 재개되는 상황에도 대비하려는 조치로 풀이된다.