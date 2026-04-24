[책과 삶] 연애를 노래하던 ‘제주 시인’은 왜 분단·전쟁시를 쓰게 됐을까

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본문 요약

시인 이원하가 <제주에서 혼자 살고 술은 약해요> 이후 6년 만에 두 번째 시집을 냈다.

"아무도 걷지 않는 곳이니/ 전망대에는 평화만 가득합니다" 임진강 너머로 북녘땅이 한눈에 들어오는 곳인 파주, 시집의 초입부터 시인은 자신이 선 땅의 존재감을 명확히 불러낸다.

시인은 파주 공릉천, 대성동, 전망대, 심학산 등 구체적인 지명들을 계속해서 나열하며 시집의 공간이 가진 실체적 현실성을 강하게 드러낸다.

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연애를 노래하던 ‘제주 시인’은 왜 분단·전쟁시를 쓰게 됐을까

입력 2026.04.24 14:00

수정 2026.04.24 14:03

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  • 고희진 기자

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‘제주에서 혼자 살고 술은 약해요’ 이후 6년 만 신작 시집

“통일돼 고향에 가면 소주 한 잔 뿌려 달라”

실향민 할아버지 문장 떠올리며 쓴 분단시, 통일시

이원하 시인. (C)송주연

이원하 시인. (C)송주연

이별이 올 때 봄도 오는 겁니다

이원하 지음 | 문학동네 | 140쪽 | 1만2000원

시인 이원하가 <제주에서 혼자 살고 술은 약해요> 이후 6년 만에 두 번째 시집을 냈다. 연애 감정과 사랑, 자연을 노래하는 서정성 강한 시들을 기대했다면 이번에 나온 <이별이 올 때 봄도 오는 겁니다>를 보고 조금 당황할지도 모른다. 장르적으로는 분단시, 통일시, 전쟁시로 불릴 만한 것들로 시집 한 권을 채웠다. 제주에 이어서 이번에 시인이 천착한 공간은 남과 북의 경계에 있는 땅 경기도 파주다.

“눈동자가 뭉개지고/ 후각에 논란이 생기며/ 오갈 곳이 상실된 상태에서/ 도달하게 된/ 이곳은 파주입니다”(‘하늘에 말라붙은 구름 오늘은 삼월입니다’ 중) “아무도 걷지 않는 곳이니/ 전망대에는 평화만 가득합니다”(‘내일보다 먼저 오는 것은 새벽입니다’ 중) 임진강 너머로 북녘땅이 한눈에 들어오는 곳인 파주, 시집의 초입부터 시인은 자신이 선 땅의 존재감을 명확히 불러낸다.

시인은 파주 공릉천, 대성동, 전망대, 심학산 등 구체적인 지명들을 계속해서 나열하며 시집의 공간이 가진 실체적 현실성을 강하게 드러낸다. 시의 이야기는 현실 사회의 사건들로 이어진다.

“좋은 징조인가 싶은데/ 재난 문자 쏟아집니다/ 내 생일인 것을 어찌 아시고 풍선을/ 보내온 것인가요”

수록작 ‘술이 뼈만 남게 됩니다’에는 2024년 남한 일대 하늘을 뒤덮었던 북한의 대남 오물 풍선 살포에 관한 기억이 담겼다.

“파주 아이들이 교과서를 펼칠 때/ 북쪽 아이들은/ 토끼 가죽을 펼친다는 이야기입니다// 상납할 토끼 가죽이 없어서/ 등교하지 못하는 아이의 아버지는/ 외화벌이하러 나갔지만/ 월급을 가져오지 못하는 해외 파견자입니다”

수록작 ‘아이가 책을 펼 때 아이는 토끼 가죽을 폅니다’에서는 북한 인권 문제를 이야기한다.

현실의 문제, 특히 분단과 전쟁을 주요 화두로 삼는 젊은 시인의 시가 낯설면서도 반갑고 또 궁금해진다. 왜 분단시인가. 23일 전화로 만난 시인 이원하는 실향민이었던 자신의 할아버지 이야기를 꺼냈다. 시인은 당초 헝가리 부다페스트에 머물며 준비했던 원고를 두 번째 시집으로 내려고 했으나 무산됐다. 부다페스트에서의 시가 첫 번째 시집과 겹치는 부분이 많다며 당시 편집자가 새로운 시를 요청했기 때문이다. 시인은 복잡한 마음을 위로받으려 돌아가신 할아버지가 남긴 책을 들춰봤다.

그는 “할아버지가 돌아가시기 얼마 전 독립출판으로 책을 한 권 내셨다. ‘통일이 되면 내 고향이 황해북도 어디이니 그곳에 한번 가봐라’라는 내용이 담긴 얇은 책이었다”며 “거기에 ‘고향에 가면 소주 한 잔만 뿌려달라 나는 그거면 됐다’라는 문장이 있었는데 가슴에 남았다. 그때부터 북한에 관심을 갖고 보기 시작했다”고 말했다.

마침 당시 출판단지가 있는 파주에 자리를 잡으면서 공간적으로도 분단에 대한 이야기를 하기에 알맞은 상황이 됐다. 한 주에 한 편씩 시를 써야겠다고 마음먹고 매주 임진각, 심학교 등 주변을 돌았다. 하루 종일 걸으며 시상을 떠올렸다.

시집은 총 4부로 나눠져 있는데 각 장에 한발, 두발, 고발, 세발이라는 부제를 달았다. 3장의 ‘고발’이 특이하다. 시인은 “발 묶인 이들의 삶에 대해 고발하는 듯한 내용이 많이 담겨 있는 것이 3장이라서 3장의 부제를 고발로 달았다”며 “한발, 두발, 세발은 탈북민이 내딛는 걸음을 생각하며 달았다”고 말했다.

직접적이고 선명한 소재가 등장하는 시들이 많다 보니 시적 서정을 유지하는 데 고민이 있지 않았을까 싶지만 시인은 “할아버지를 생각하면 (서정적인 면은) 자연스럽게 배어났던 것 같다”며 “원고를 쓰는 1년간 사람도 안 만나고 외식도 한번 안 했다. 혼자 지내면서 자연스럽게 서정시 쪽으로 갔던 것 같다”고 했다.

“우리의 화해가 더디다고 생각되는데/ 개화 기간이 길수록/ 향이 진해진다고 믿습니다”(‘한 칸 띄어쓰기 된 사이도 있습니다’ 중)

파주라는 공간에서 분단의 현실을 인식한 시는 남한과 북한이 처한 현실적 상황에 대한 고발을 넘어 점차 회복을 위한 걸음으로 나아간다. 시인 이원하가 보여준 시적 서정이 개인과 주변을 벗어나 사회와 공동체로 확대되어가는 것이 느껴지는 시집이다.

[책과 삶] 연애를 노래하던 ‘제주 시인’은 왜 분단·전쟁시를 쓰게 됐을까
영문번역(English Translation)
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