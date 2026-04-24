‘성춘향·이몽룡의 무대’ 남원 광한루, 63년 만에 국보 승격된다

국가유산청, 국보 지정 예고···1626년 재건 후 400년 역사 간직, ‘호남제일루’ 가치 인정

소설 <춘향전> 속 성춘향과 이몽룡이 운명적인 첫 만남을 가진 전북 남원의 상징 ‘광한루’가 국보로 승격된다. 1963년 보물로 지정된 지 63년 만이다.

국가유산청은 24일 ‘남원 광한루’를 국가지정문화유산 국보로 승격한다고 예고했다. 향후 30일간 예고 기간을 거쳐 각계 의견을 수렴한 뒤 문화유산위원회 심의를 통과하면 국보 지정이 최종 확정된다.

광한루는 조선 후기 호남 지역을 대표하는 대형 관영 누각이다. 평양 부벽루, 진주 촉석루, 밀양 영남루와 함께 ‘조선 4대 누각’으로 꼽히며, 그중에서도 으뜸이라는 의미의 ‘호남제일루’라는 별칭으로 불려왔다. 단순한 건축물을 넘어 당대 관리와 선비들이 교류하며 시문을 남긴 문화·예술의 거점이었으며 매년 남원에서 열리는 ‘춘향제’의 모태가 된 장소이기도 하다.

광한루의 역사는 조선 초기로 거슬러 올라간다. 1419년 남원으로 유배 온 명재상 황희가 ‘광통루’라는 작은 누각을 세운 것이 그 시초다. 이후 1444년 전라도 관찰사 정인지가 이곳의 수려한 경치에 반해 전설 속 달나라 궁전인 ‘광한청허부’에서 이름을 따와 ‘광한루’로 고쳐 불렀다. 1582년(선조 15년)에는 전라도 관찰사 정철이 신선 사상을 바탕으로 인공 호수와 오작교를 조성하며 오늘날 명승 ‘광한루원’의 형세를 갖췄다.

현재 건물은 정유재란(1597년) 당시 소실된 것을 1626년(인조 4년) 남원부사 신감이 중건한 모습이다. 국가유산청은 “건축 및 수리 기록이 명확하게 남아 있고 400여 년간 큰 변형 없이 원형을 유지해 왔다는 점에서 역사적·학술적 가치가 매우 높다”고 평가했다.

건축사적 가치도 뛰어나다. 광한루는 본루를 중심으로 옆에 덧붙인 ‘익루(요선각)’, 뒤쪽 출입 계단인 ‘월랑’이 결합된 독특한 구조를 띤다. 특히 1881년 본루가 뒤로 기우는 것을 막기 위해 설치한 월랑은 기능성과 미학을 동시에 갖춘 조선 후기 목조건축의 백미로 꼽힌다. 화려한 공포(지붕 하중을 받치는 부재) 장식과 용·거북 조각 등은 당대 건축 장인들의 정교한 기술력을 엿보게 한다.

남원시 관계자는 “광한루의 국보 승격은 남원 시민의 오랜 염원이자 자부심”이라며 “국보 위상에 걸맞은 체계적인 보존·관리와 함께 지역 문화 브랜드로서의 가치를 더욱 높여나가겠다”고 밝혔다.