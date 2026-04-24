오픈AI, 앤트로픽에 맞서 ‘GPT-5.5’ 공개···“슈퍼앱에 활용”

오픈AI가 복잡한 업무 처리 능력을 높인 최상위 인공지능(AI) 모델 ‘GPT-5.5’를 공개했다. 지난달 초 GPT-5.4를 출시한지 두 달도 채 되지 않아 신모델을 내놓으며 경쟁사 앤트로픽 견제에 나섰다.

오픈AI는 23일(현지시간) “지금까지 선보인 모델 중 가장 뛰어나고 직관적인 GPT-5.5를 출시한다”고 밝혔다. 이날부터 챗GPT 유료 구독 서비스인 플러스·프로·비지니스·엔터프라이즈 사용자와 코딩 도구 코덱스에 순차적으로 적용된다.

GPT-5.5는 코딩, 온라인 리서치, 데이터 분석, 문서 작성, 소프트웨어 조작 등 실제 업무 전반을 지원하도록 설계된 모델이다. 특히 AI 에이전트가 스스로 코드를 계획·작성·테스트·수정하는 에이전트형 코딩과 컴퓨터 활용, 지식 업무, 초기 과학 연구에서 강점을 보인다고 오픈AI는 설명했다. 회사는 “일반적으로 규모가 크고 성능이 높은 모델일수록 응답 속도가 느려지지만, (이전 모델 대비) 속도 저하 없이 지능 향상을 구현했다”고 말했다.

앤트로픽이 사이버 공격 악용 우려를 이유로 소수 기업·기관에만 공개한 ‘클로드 미토스 프리뷰’와 비교했을 땐 평가지표별로 우열이 엇갈렸다.

미국 정보기술(IT) 매체 테크크런치 등에 따르면 오픈AI는 브리핑에서 GPT-5.5가 현재 준비 중인 ‘슈퍼 앱(애플리케이션)’의 기반이 될 것이라고 밝혔다. 오픈AI는 챗GPT·코덱스·브라우저 기능을 하나로 통합한 앱을 개발하고 있다.

오픈AI는 이번 모델이 사이버 공격에 악용되지 못하도록 안전장치를 적용해 출시했다. 회사는 “사이버 관련 고위험 요청에는 더 높은 수준의 거절 기준과 추가적인 보호 조치를 적용했다”고 말했다. 그러면서 “기술 발전의 혜택이 공격자보다 방어자에게 먼저, 더 넓게 돌아가야 한다는 원칙 아래 합법적이고 방어적인 보안 활용을 지원하는 접근을 이어가고 있다”고 했다.

이같은 행보를 두고 오픈AI가 앤트로픽보다 사이버 보안에 대해 더 개방적인 접근 방식을 취하고 있다는 분석이 나온다. 앤트로픽은 자사의 최첨단 모델 미토스의 위험성을 이유로 공개 범위를 12개 파트너사와 40여개 기관으로 제한했다. 오픈AI는 최첨단 모델을 안전장치를 갖춰 일반에 출시하는 한편 이를 제거한 보안 특화 모델 ‘GPT-5.4-사이버’ 등은 보안 전문가·조직들과 공유하고 있다.

뉴욕타임스는 “두 회사의 상반된 전략은 컴퓨터 네트워크를 방어하려는 사람들과 이를 침해하려는 사람들 모두에게 점점 더 유용해지는 기술을 어떻게 다뤄야 하는지를 두고 양쪽이 의견을 달리하고 있음을 보여준다”고 말했다.

최근 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 최근 한 팟캐스트에서 앤트로픽의 미토스를 겨냥해 “공포 에 기반한 마케팅”이라고 비판하기도 했다.