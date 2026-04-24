창간 80주년 경향신문

트럼프 방중 앞두고 판다 2마리 미국 간다···‘판다 외교’ 가동

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

중국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞두고 미 조지아주 애틀랜타 동물원에 두 마리의 자이언트판다를 보내기로 했다고 AP통신이 24일 보도했다.

중국야생동물보호협회는 24일 성명을 통해 지난해 애틀랜타 동물원과 체결한 협약에 따라 10년간 이 동물원에 청두 자이언트판다기지 소속 판다 '핑핑'과 '푸솽'을 보낼 예정이라고 밝혔다.

이 판다들은 10년 동안 양측의 판다 보호 협력 연구에 활용될 예정이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

트럼프 방중 앞두고 판다 2마리 미국 간다···‘판다 외교’ 가동

입력 2026.04.24 14:40

  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2023년 12월 30일 자이언트판다가 미국 애틀랜타 동물원 내 우리에 누워있다. AP연합뉴스

2023년 12월 30일 자이언트판다가 미국 애틀랜타 동물원 내 우리에 누워있다. AP연합뉴스

중국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞두고 미 조지아주 애틀랜타 동물원에 두 마리의 자이언트판다를 보내기로 했다고 AP통신이 24일(현지시간) 보도했다.

중국야생동물보호협회는 24일 성명을 통해 지난해 애틀랜타 동물원과 체결한 협약에 따라 10년간 이 동물원에 청두 자이언트판다기지 소속 판다 ‘핑핑’(수컷)과 ‘푸솽’(암컷)을 보낼 예정이라고 밝혔다. 이 판다들은 10년 동안 양측의 판다 보호 협력 연구에 활용될 예정이다.

협회는 출발 날짜를 밝히지는 않았지만 미국 측이 두 판다에게 더 편안하고 안전한 환경을 조성하기 위해 시설 개선 등 작업을 수행하고 있다고 밝혔다. 협회는 중국 전문가들이 시설 개선에 대한 기술 지침 등을 제공했다고 덧붙였다.

새로운 판다의 미국행 발표는 트럼프 대통령의 5월 중순 방중을 3주 정도 앞두고 이뤄졌다.

애틀랜타 동물원은 23일 성명을 통해 판다의 보호자로서 신뢰 받은 것과 협회와 협력하게 된 것에 대해 기쁘고, 영광이라고 밝혔다. 중국야생동물보호협회는 “새로운 판다 협력이 주요 질병 치료와 예방, 과학기술 교류, 야생 판다 보호 지원 등 다양한 분야에서 많은 성과를 거둘 것”이라고 기대했다.

미중 양국은 1999년부터 판다 공동 연구를 이어왔다. 당시 자이언트판다 ‘양양’과 ‘룬룬’이 애틀랜타 동물원으로 보내졌으며, 새끼 7마리를 번식시켰다. 현재 미국에는 샌디에이고 동물원과 스미스소니언 동물원에 각각 2마리씩 총 4마리의 판다가 있다.

중국은 그동안 판다를 외교적 상징으로 활용해왔다. 중국은 자국에만 서식하는 멸종위기 대형 포유류인 자이언트 판다를 우호국에 대여하는 형식으로 판다 외교를 펼쳐온 것이다. 해외에서 태어난 자이언트판다는 만 4세 전후 중국으로 반환된다. 한국에서 사육 중이던 ‘푸바오’도 이러한 계약에 따라 2024년 4월 중국에 반환됐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글