대미 관세 협상팀·마스가 팀, 2000만원씩 ‘특별 성과 포상금’ 받았다

김정관 장관, 산업부 2차 타운홀 미팅 개최 ‘가짜일 줄이기’ 성과 공유도···54% “개선 체감”

지난해 대미 관세 협상을 주도했던 팀과 한·미 조선 협력, 일명 ‘마스가 프로젝트’ 담당팀이 특별 성과 포상금으로 2000만원씩 받았다.

산업통상부는 24일 정부세종청사 대강당에서 소속 직원 500여명이 참석한 가운데 장관 주재 2차 타운홀미팅을 열었다고 밝혔다.

이날 행사는 지난해 11월 1차 타운홀 미팅 이후 산업부가 추진한 ‘가짜일 줄이기 프로젝트’의 추진 성과를 점검하고 특별 성과 포상금을 수여하기 위해 마련됐다.

특별 성과 포상금은 “일 잘하는 공무원에게 파격적인 보상을 제공하라”는 이재명 대통령 지시에 따라 도입된 제도다.

산업부는 이번 1차 선정에서 총 8건(46명) 합계 6800만원 규모의 포상금을 수여했다. 대미 관세 협상팀과 마스가 프로젝트팀은 각 2000만원씩 받았다.

산업부는 “기존 미 측 요구에 비해 우리 산업 부담을 최소화했다”며 “(마스가는)불확실한 한·미 관세 협상 과정에서 선제적으로 조선 협력 필요성과 방향성 제시해 협상 주도권 확보에 기여했다”고 설명했다.

비수도권 적용 특례 법안을 마련해 국가 균형 발전, 기업의 지방 투자 확대 여건을 조성한 첨단산업 투자지원팀이 1000만원을 받았다.

개인 자격으로는 ‘제조업 인공지능 전환(M.AX) 프로젝트’ 정책의 기반을 마련한 안용열 사무관이 500만원을 받았다.

같은 날 ‘가짜일 줄이기’ 추진 성과도 공유됐다. 앞서 김정관 산업부 장관은 지난해 12월17일 대통령 업무보고에서 “가짜 일 30% 줄이겠다”고 밝혀 이 대통령의 격려를 받은 바 있다.

산업부 직원을 대상으로 설문 조사한 결과, 응답 직원의 54%가 가짜일 줄이기로 업무가 개선됐음을 체감한다고 응답했다. 개선되지 않았다고 답한 이들은 응답자의 18%였다.

‘장관과의 대화’ 시간에는 인사·복무·복지 등 근무 환경 전반에 대한 현장의 목소리도 쏟아졌다. 연공서열이 아닌 업무성과 중심의 승진 문화 정착, 직원 능력 개발 및 역량 강화 지원책 마련 요구, 육아휴직자에 대한 유·무형 불이익 해소 등 의견이 나왔다.

김 장관은 “직원들의 목소리가 곧 다음 혁신의 출발점”이라며 제도 개선에 적극 반영해 나가겠다고 약속했다. 이어 김 장관은 “반년 만에 이룬 변화가 수치로 확인돼 의미가 크다”면서 “형식과 관행에 묻혀있던 시간을 직원들에게 되돌려주고, 그 에너지를 국민이 체감하는 성과로 연결하겠다”고 밝혔다.