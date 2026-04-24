‘서울 쏠린 창업 생태계 분산’···전국 10대 거점 창업도시 육성위해 4500억 펀드 집중 지원

정부가 서울에 몰려 있는 창업 생태계를 비수도권으로 분산시키기 위해 전국 10대 창업 거점 도시를 육성한다.

정부는 24일 구윤철 부총리 주재로 열린 ‘국가창업시대 전략회의’에서 ‘창업도시 조성 프로젝트’를 발표했다. 2030년까지 창업도시 10곳을 조성하고 이 중 5곳을 세계 창업생태계 100위권 도시로 키우겠다는 목표다.

이번 프로젝트의 핵심인 ‘창업도시’는 지역 내 대학·연구소의 기술 인재와 공공기관의 데이터·실증 인프라 등을 기반으로 구축된다.

정부는 우선 대전(KAIST), 대구(DGIST), 광주(GIST), 울산(UNIST) 등 4대 과학기술원 소재지를 창업도시로 선정하고 사업에 착수한다. 이들 지역에는 인공지능(AI) 단과대를 설치하고, 거점 국립대에는 ‘브랜드 단과대’를 운영해 미래 기술 인재를 집중적으로 양성할 방침이다.

향후 비광역권 지역을 중심으로 6곳을 추가로 선정해 총 10개의 거점 창업 도시를 완성할 예정이다.

정부는 선정된 창업도시에 인재·R&D·규제·투자·공간을 아우르는 패키지를 집중적으로 지원한다. 교수와 학생들의 창업을 촉진하기 위해 창업 승인 절차를 최장 6개월에서 약 2주까지 단축한다. 창업 휴직 기간도 현재 3년에서 최대 7년으로 연장하고, 창업 휴학(현재 4년) 제한 기간 역시 폐지한다.

창업도시 내에는 신기술 실증을 위한 ‘규제자유특구’를 지정하고, 지역 특수성이 반영될 수 있도록 규제 특례 권한을 지방정부에 대폭 위임할 계획이다. 정부는 올해 4500억원 규모의 ‘지역성장펀드’를 조성하고, 이 자금을 4대 창업도시에 우선 투자하는 특화펀드로 운용할 예정이다.

‘모두의 창업’ 프로젝트도 속도를 낸다. 현재 전국민 아이디어 공모 중인 모두의 창업 1차 프로젝트에 이어 2차 프로젝트를 연내 추진하기로 했다. 지역별, 권역별로 대국민 창업 오디션을 통해 혁신 창업가들을 발굴, 육성하고 최종 우승자에게는 10억원 이상의 상금과 후속 투자를 지원할 계획이다.

정부는 로컬 창업 생태계 조성을 위해 ‘모두의 지역상권’ 전략도 속도감 있게 추진한다. 2030년까지 글로컬 상권 17곳에 상권당 50억원, 로컬 테마상권 50곳에 상권당 40억원을 각각 투입하기로 했다.