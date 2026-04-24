이 대통령, 5박6일 인도·베트남 순방 마무리…중동발 불확실성 속 빛난 ‘공감 외교’

이재명 대통령이 24일(현지시간) 5박6일간의 인도·베트남 국빈방문 일정을 모두 마치고 귀국길에 오른다. 글로벌 사우스 선도국이자 고속 성장 중인 두 나라 정상과 최상의 파트너십을 구축하고, 중동발 불확실성에 따른 에너지·공급망 위기 공동 대응과 미래지향적 협력의 기틀을 마련한 것이 이번 순방의 성과로 꼽힌다.

이 대통령과 김혜경 여사는 이날 오전 또럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석 부부와 함께 하노이에 있는 탕롱황성을 시찰하는 친교 시간을 함께했다. 탕롱황성은 11세기에 지어진 옛 하노이(탕롱)의 왕성으로 2010년 유네스코 세계문화유산에 등재된 관광 명소다. 양국 정상 부부는 이날 황성에 전시된 국보와 유물 등을 돌아보고 황성 궁 뒤뜰에서 차담을 하며 전통공연을 관람했다.

이로써 이 대통령은 지난 19일 서울공항을 출발해 인도 뉴델리와 베트남 하노이를 국빈 방문하는 순방 일정을 모두 소화했다. 이번 인도·베트남 순방은 이재명 정부의 외교 기조인 국익 중심 실용외교의 외연과 협력 관계를 글로벌 사우스를 선도하는 이들 국가에까지 확장해 공고화했다는 의미가 있다. 특히 최근 중동 전쟁으로 불확실성이 증대된 상황에서 이들 국가와 에너지·공급망 협력을 통해 위기에 공동 대응해 나가기로 한 점은 두드러진 성과로 평가된다.

이 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리는 지난 20일 정상회담을 통해 한국과 인도가 불확실성의 시대 속에서 상호 성장을 촉진하는 최적의 전방위적 협력 파트너가 될 수 있다는 데 뜻을 모았다. 양 정상은 2027년을 목표로 한·인도 포괄적경제동반자협정(CEPA) 개선 협상에 속도를 내기로 하고, 2030년까지 양국 교역 규모를 현재의 2배 수준인 500억달러까지 확대하기로 했다. 양 정상은 에너지 자원 안보 공동성명 등을 통해 인도는 한국에 나프타를, 한국은 인도에 석유·석유화학 제품의 안정적인 공급을 지속하기로 했다. 조선·해양, 금융, 인공지능(AI) 등 전략 산업 분야에서 협력과 문화·인적교류 강화도 약속했다.

이 대통령은 2박3일의 인도 국빈방문에 이어 지난 21일 베트남을 국빈방문했다. 지난달 또럼 서기장이 국가주석을 겸임하며 출범시킨 베트남 신정부의 첫 국빈방문 행사였다. 또럼 서기장이 지난해 8월 이재명 정부 출범 이후 첫 국빈으로 한국을 찾은 후 8개월 만에 성사된 답방이다.

지난 22일 하노이에서 열린 한·베트남 정상회담에서 양 정상은 최근 중동발 불안정성 속에 에너지 안보 강화와 공급망 안정을 위해 긴밀하게 협력하기로 했다. 특히 양 정상은 신도시·신공항·철도 등 인프라 분야에서 전략적 협력을 강화해 나가자는 데 뜻을 같이했다.

이번 순방을 계기로 체결된 양국 정부 간, 기업 간 협력 양해각서(MOU)는 두 나라와 실질적인 교역 확대와 산업 협력 고도화의 발판을 마련한 것으로 평가된다.

한국과 인도 정부·기관은 CEPA 개선 협상 재개, 장관급 산업협력위원회 신설, 항만 인프라 협력에 관한 MOU 등 15건의 문건에 서명했다. 베트남에서는 양국 정부 간 12건의 MOU가 체결돼 양국 협력 범위를 에너지·인프라·첨단기술 등으로 넓혔다.

신규 원전 건설과 관련한 2건의 MOU는 우리 기업의 베트남 원전 시장 진출의 교두보를 마련한 것으로 평가된다. 특히 현대로템은 지난 23일 4800억원 규모의 호찌민 도시철도 차량 공급 계약을 체결하며 향후 양국 인프라 협력의 마중물 역할을 해줄 것으로 기대됐다.

공감을 끌어내는 이 대통령의 소통 스타일도 방문국 정상과의 우의를 돈독히 다지는 데 역할을 했다.

인도에서 이 대통령은 유년 시절 차이왈라(인도식 홍차 장수)를 한 모디 총리와 소년공 출신인 자신의 닮은꼴 인생사를 언급하며 “공통된 삶의 궤적이 있다”고 했다. 경제사절단으로 인도를 함께 방문한 이재용 삼성전자 회장이 오찬에 앞서 ‘메이드 인 인디아’ 갤럭시 스마트폰으로 이 대통령, 모디 총리와 함께 셀카 촬영을 하는 장면도 공개돼 화제가 됐다.

베트남에서도 이 대통령은 동포 간담회에서 베트남 전래동화 <떰과 깜>과 한국의 <콩쥐팥쥐>가 닮은꼴이라고 했고, 베트남 국가대표 축구팀을 한 단계 도약시킨 박항서·김상식 감독과 국빈 만찬을 함께하며 양국 국민의 축구 사랑을 언급했다.

이 대통령은 지난 23일 비즈니스 포럼 축사에서는 베트남의 국부 호찌민 국가주석의 어록에 있는 ‘이불변 응만변(변치 않는 것으로 만 가지 변화에 대응한다)’을 언급하며, 양국의 30년 우정을 격변기의 확실한 대응책이라고 했다.

이 대통령은 이번 국빈 초청에 대한 답례로 모디 총리에게는 청동 제작 반가사유상 모형과 호랑이 수묵화를 선물했고, 또럼 서기장에게는 해태·소나무 민화와 액자형 스피커를 선물했다고 청와대는 밝혔다. 이규연 청와대 홍보소통수석은 “사색적 성격의 소유자인 모디 총리의 철학적 성향과 반부패·청렴을 강조해온 또럼 서기장의 국정 기조를 고려한 선물”이라고 말했다.