‘BTS의 아버지’ 방시혁은 구속될까?···경찰의 1년4개월, 그리고 검찰·법원의 판단은

‘BTS의 아버지’ 방시혁 하이브 의장이 구속 갈림길에 섰습니다. 경찰이 방 의장에 대한 구속영장을 신청하면서 그의 신병 처리에 대해 관심이 쏠리고 있습니다.

방 의장은 과연 구속될까요?

1년4개월 만의 구속영장 신청

방 의장에 대한 수사는 서울경찰청 금융범죄수사대가 하고 있습니다. 경찰은 지난 21일 자본시장법 위반(사기적 부정거래) 혐의로 방 의장 구속영장을 서울남부지검에 신청했습니다. 수사를 시작한 지 1년4개월만입니다.

방 의장은 2019년 하이브 상장 전 기존 기관투자자들로부터 주식을 매수하는 과정에서 상장 계획이 지연되거나 없을 것처럼 설명해서 1900억원대 부당이득을 취한 혐의를 받고 있습니다. 비상장사였던 빅히트엔터테인먼트를 놓고 알펜루트 자산운용, LB인베스트먼트 등 초기 투자자들은 보유 지분을 특정 사모펀드(PEF)에 팔았는데, 얼마 후 빅히트는 상장을 했고, BTS의 세계적 인기를 등에 업고 주가는 급등했습니다. BTS의 미국 LA 콘서트가 있었던 지난 2021년 11월 하이브의 주가는 주당 42만 원대까지 올랐습니다. 상장 계획을 미리 알았다면, 지분을 팔지 않았겠죠.

경찰은 이 상장 전 지분 매각 결정이 순수한 ‘판단 착오’가 아니었다고 봤습니다. 방 의장이 초기 투자자들에게 “당분간 상장할 계획이 없다”고 속여 지분을 팔게 했다는 것입니다. 경찰은 이 과정에서 방 의장 측근이 세운 사모펀드와 미리 비공개 계약을 맺고, 상장 후 매각 차익의 30%를 따로 챙기기로 했다는 정황을 잡고 수사 중입니다.

경찰은 이런 식으로 방 의장 측이 챙긴 부당이즉이 1900억원 가량이라고 봤습니다. 관련 임원들까지 합치면 총 2600억원에 달합니다. 경찰이 인지 수사한 자본시장 사건 중 부당 이익금이 최고 수준에 달하는 역대급 자본시장 불공정거래 사건입니다.

방 의장 측은 혐의를 전면 부인하고 있습니다. 2020년 10월 상장 당시 관련 법규를 준수했고, 해외 투자 유치를 최우선으로 추진 중이었다는 입장입니다.

경찰 vs 금감원 vs 검찰…수사 주도권도 변수

이 사건이 다른 때보다 더 주목받는 건 검찰과 경찰 등 수사기관 간의 해묵은 갈등과 관계 때문입니다.

조만간 ‘간판’을 떼는 검찰과 달리 독보적인 전문 수사기관으로 서게 된 경찰로선 이번 기업수사가 경찰의 수사역량을 보여줄 기회이자 위기일 수 있습니다. 직접 인지해 수사에 착수한 대형 금융사건인 데다 세계적으로 유명한 K팝 산업의 대표 주자로 불리는 방 의장의 비위 행위를 직격한 만큼, 경찰은 이번 수사에 조직의 명운을 걸어야 할 수도 있습니다.

함께 뛰어든 금융감독원 특별사법경찰도 같은 사건을 별도로 들여다보면서 ‘참전’한 상태입니다.

경찰이 방 의장 영장을 신청한 만큼 이제 시선은 검찰로 쏠립니다. 검찰이 경찰이 신청한 영장을 법원에 청구하면 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리게 됩니다. 방 의장이 구속 기로에 서게 되는 셈입니다.

법조계 안팎에선 사기적 부정거래 혐의의 특성상 투자자 기망 여부와 고의성 입증이 핵심 쟁점이라는 점에서 검찰이 범죄 성립 요건이 충분히 소명됐다고 판단하면 영장을 청구할 가능성이 크다고 보고 있습니다. 이 경우 사건 규모와 자본시장에 미치는 영향을 고려해 ‘사안의 중대성’을 강조할 것으로 예상됩니다.

다만 검찰이 영장을 청구한다고 해도 법원이 이를 인정할 지는 미지수입니다.

법원은 범죄의 중대성, 증거 인멸 가능성, 도주 우려 등을 종합적으로 따져 구속 여부를 판단하는 기관입니다. 법조계에선 방 의장의 도주 우려가 크지 않다는 평가가 많습니다. 그동안 그가 국내에 거주하며 수사 과정에서 소환 조사에 응해왔던 점도 법원의 판단에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

하지만 증거 인멸 가능성은 쟁점으로 꼽힙니다. 방 의장은 지난해 8월 경찰에 휴대전화를 임의제출한 뒤, 이후 한 달 간 사용한 휴대전화 두 대를 첫 소환조사 전 교체한 것으로 알려졌습니다. 회사를 상장할 당시 사내 메신저도 변경되면서 경찰로선 관련 자료 확보에 어려움을 겪었던 것으로 전해졌습니다.

핵심 인물로 지목된 김중동 전 하이브 최고투자책임자(CIO)도 해외로 출국한 상태입니다. 김 전 CIO는 2011년부터 2019년까지 사외이사로 활동하며 초기 투자자 유치에 관여했고, 상장 전후 지분 거래 내역을 잘 아는 인물로 꼽힙니다. 그는 지난해 6월 미국으로 출국한 뒤 인터폴에 수배가 요청된 상태라고 합니다.

방 의장에 대한 법원의 판단은 단순히 한 기업 총수의 신병 문제를 넘어 국내 자본시장 질서와 수사 체계 전반에 영향을 미칠 수 있는 분수령이 될 것으로 보입니다.