후쿠시마원전 내 압력용기 15년만 첫 조사…“녹아내린 핵연료 잔해 확인”

일본 도쿄전력이 2011년 동일본 대지진 당시 폭발 사고가 난 후쿠시마 제1원자력발전소 원자로 압력용기 내부 모습을 처음 조사해 촬영한 화상을 공개했다고 아사히신문이 23일 보도했다. 아사히는 핵연료를 둘러싸는 스테인리스 벽에는 큰 변형이 없었지만 원자로 내 압력용기에서는 녹아내린 핵연료의 잔해(데브리)가 남아있음을 시시하는 방사선량이 확인됐다고 전했다. 사고 당시 노심 용융이 일어난 후쿠시마 제1원전 1∼3호기 압력용기 내부를 조사한 것은 이번이 처음이다.

후쿠시마 제1원전의 운영사인 도쿄전력은 지난 14∼17일 후쿠시마 제1원전 원자로 2호기 배관에 강한 방사선을 견딜 수 있는 광섬유 내시경을 투입해 핵연료를 둘러싼 스테인리스 벽을 상하 방향으로 6m에 걸쳐 촬영하고, 방사선량도 측정했다.

도쿄전력 후쿠시마 제1폐로 추진 컴퍼니 오노 아키라 대표는 아사히에 “2호기 압력용기에 상당한 양의 핵연료 잔해가 남아 있다는 예상을 뒷받침하는 결과였다”고 말했다. 방사선량은 핵연료가 본래 있었던 위치보다 아래쪽이 높은 것으로 나타났다. 녹아내린 핵연료가 영향을 주고 있을 가능성이 있다고 아사히는 전했다.

당초 도쿄전력은 2024년 조사를 시작할 예정이었지만 기재 개발 등에 시간이 걸리면서 지연됐다. 내부 조사를 통해 얻은 정보는 압력용기 내에 남은 핵연료 잔해량을 추정하고, 향후 본격적인 잔해 제거에서 사용될 공법 검토 등에 활용할 예정이다.

도쿄전력은 핵연료 등 잔해의 대규모 반출을 2037년 이후 후쿠시마 제1원전 원자로 3호기부터 시작할 예정이다. 지난달에는 3호기의 격납용기 내부를 초소형 드론으로 촬영하면서 압력용기 바닥부가 녹아내린 모습과 데브리일 가능성이 있는 부착물 등이 확인됐다. 도쿄전력은 내부 3차원 영상 작성과 방사선량 추정 등도 추진하고 있다.

후쿠시마 제1원전에는 핵연료 잔해가 약 880t가량 존재하는 것으로 추정되지만 지금까지 도쿄전력이 반출한 양은 0.9ｇ에 불과하다.