서울 송파구는 학교 밖 청소년의 자립을 돕기 위해 ‘타일아티스트 교육’을 실시한다고 24일 밝혔다.

학교 밖 청소년은 현장 중심 직업교육 수요가 높은 집단이다. 구는 이들을 대상으로 지난해 정원전문가 교육을 운영해 참여율과 자격증 취득률을 각각 목표 대비 125%, 134%로 초과 달성했다.

교육생의 80%가 자격증을 취득했고, 성내천 화단과 송파소방서 옥상정원 조성 등에 참여했다. 일부 참여자는 관련 전공으로 진학하는 등 진로 선택으로 확장됐다.

올해는 교육 분야를 달리해 사업을 이어간다. 최근 생성형 인공지능 확산으로 자동화가 어려운 기술직 수요가 증가하면서 건축·인테리어 현장에서 활용도가 높은 타일 아티스트를 선정했다.

교육은 사회적경제기업 모스하우스와 협력해 픽셀아트, 타일아트 작품 제작, 공공시설 벽면 시공용 타일 제작 등 실습 중심으로 구성된다. 자격증 취득까지 연계해 현장 활용도를 높였다. 수료 후에는 현장 경험을 축적할 수 있도록 지역 복지기관 등을 대상으로 아트 타일 벽 조성 활동을 이어간다.

상반기 교육은 다음 달 8일부터 6월 5일까지 진행된다. 참가자는 이달 30일까지 모집한다. 하반기 과정은 별도 모집 후 8월에 운영될 예정이다.