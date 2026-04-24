‘명장 노하우’ AI에 먹인다는 정부···“기업만 이익 독점, 일자리 고민 없나” 노동계 반발

숙련자 경험 학습시켜 AI 로봇 개발 지원 보상 기준·성과 공유 방안 제시 안 돼

정부가 제조업 숙련노동자의 노하우를 인공지능(AI)에 학습시키는 사업에 나서자 노동계가 “노동자 보상과 권리 보호 장치가 빠졌다”며 반발하고 있다. 숙련기술을 학습한 로봇이 인간을 대체할 수 있는 만큼, 이에 대한 정부의 고민이 부족하다는 지적도 제기된다.

24일 경향신문 취재를 종합하면, 산업통상자원부는 지난 17일 ‘제조 암묵지 기반 AI 모델 개발 사업’을 공고했다. 자동차·전자·조선·철강·화학·바이오·기계 분야 제조업 명장의 경험과 직관을 데이터로 바꿔 AI에 학습시키겠다는 취지다. 사람의 판단과 숙련을 기계가 수행할 수 있도록 하겠다는 구상이다.

사업은 제조기업과 AI기업이 협력해 명장의 암묵지(노하우)를 데이터로 수집·정제하고, 이를 AI가 활용할 수 있는 형태로 구조화하는 방식으로 진행된다. 이후 AI기업은 해당 데이터를 제조 자율화 시스템이나 로봇에 적용해 현장에서 활용 가능한 제품을 개발한다. 정부는 이를 통해 생산성 향상과 제조 혁신을 달성하겠다는 계획이다.

국내 제조업계에서도 유사한 시도가 이미 진행 중이다. 업계에 따르면 조선업 ‘빅3’인 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션은 모두 AI·AX(인공지능 전환) 조직을 두고 생산 효율화에 나섰다. HD현대는 숙련 엔지니어의 문제 해결 노하우를 AI로 구현하는 ‘명장 에이전트’ 개발을 추진 중이다.

다만 현장에서는 적용의 한계를 지적하는 목소리도 나온다. 조선업은 공정별 변수가 크고 ‘손끝’으로 하는 용접 작업이 많아 자동화가 쉽지 않은 분야로 꼽힌다. 조선소에서 그라인더공으로 일하는 A씨는 “대부분 외부 야드에서 공정이 이뤄지다 보니 자동차 제조업보다 AI 적용이 쉽지 않다”고 말했다. 설계사 B씨도 “같은 공정을 두고도 사람마다 사용하는 용어가 달라 결국 협의와 경험으로 맞춰가는 구조”라며 “AI를 투입하려면 데이터 표준화가 선행돼야 하는데 조선소는 데이터 자체가 불균질하다”고 지적했다.

그럼에도 기업들은 AI 도입을 피할 수 없는 흐름이라는 입장이다. HD현대중공업 관계자는 “조선소는 대표적인 기피업종이라 인력 확보가 쉽지 않은 상황”이라며 “단순 작업은 자동화로 줄이고, 작업자는 더 고난도 공정에 집중하는 것이 생산성을 높이는 방향”이라고 말했다. 한화오션 관계자도 “조선업은 똑같은 배가 없어 100% 자동화가 어려운 건 맞다“면서도 ”인공지능 고도화를 위한 AX사업부를 신설해 사업 방향성을 갖고 진행하고 있다“고 했다.

문제는 그 과정에서 발생하는 ‘성과의 몫’이다. 정부 공고에는 숙련노동자의 암묵지 제공에 대한 보상 기준이나 성과 공유 방안이 명시되지 않았다. 노동자의 경험이 데이터로 전환되지만, 그 대가가 어떻게 돌아갈지에 대한 고민은 빠져 있다.

한국노총은 23일 성명을 내고 “숙련과 경험이 AI로 전환돼 생산성이 높아질 경우 그 이익을 어떤 방식으로 배분할지 사회적 합의가 없다”며 “막대한 노하우를 수집한 기업이 성과를 독점하게 되는 것 아니냐”고 지적했다. 이어 “AI 도입은 일자리 축소와 직무 재편 같은 구조적 변화를 불러올 것”이라며 “정부는 기술 발전의 성과가 노동자와 사회에 공정하게 배분되도록 해야 한다”고 촉구했다.

한국노총 제조연대 역시 성명을 내고 “사업 중단을 요청한다”며 “경제사회노동위원회에서 노사가 함께할 수 있는 방안으로 추진해도 늦지 않다”고 밝혔다.

지난달 출범한 이재명 정부 1기 경제사회노동위원회는 AI 도입으로 변화하는 일자리 환경에 대응하기 위해 ‘AI 전환노사상생위원회’를 설치했다. 이 위원회에서는 AI로 인한 고용 불안 해소와 새로운 일자리 창출, 초과이익 공유 방안, 노동법적 규제 필요성 등을 논의할 예정이다.