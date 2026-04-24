서울 성북구가 폭염 취약 주민의 안전을 위해 ‘취약계층 대상 차열페인트 시공 사업’을 추진한다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 폭염 피해를 막고, 도시열섬 현상 완화와 기후위기 적응, 온열질환 예방에 이바지하기 위해 마련됐다. 지붕에 햇빛과 태양열 반사 효과가 있는 차열페인트를 시공해 건축물의 열기 축적과 실내 온도 상승을 줄이는 방식이다.

구는 서울시가 추진한 ‘취약계층 대상 차열페인트 특화지구 조성’ 공모에 참여해 지난 4월 최종 선정됐다. 5개 자치구에서 약 200가구를 선정·지원한다.

사업 추진 초기에는 생소한 사업이라는 점 등으로 신청자가 없었다. 이에 민관 합동 현장 모집 방식으로 전환했다. 노후 주택이 밀집한 지역을 직접 찾아가 안내와 상담을 진행해 사업 취지를 설명했다. 특히 고령자 등 신청 절차에 어려움을 겪는 가구에는 참여를 지원했다.

이 같은 현장 중심 대응으로 총 37개 대상 주택을 발굴했다. 이는 공모에 참여한 자치구 가운데 가장 큰 규모다. 또한 소리마을 13개 주택, 삼덕마을 17개 주택 등 차열 특화지구 2곳도 함께 발굴했다. 시공은 4월까지 현장 확인을 거쳐 5월부터 본격적으로 진행될 예정이다.

구 관계자는 “신청자가 없다는 이유로 사업을 중단하지 않고 현장에서 수요를 발굴했다는 점에서 향후 폭염 대응 정책 사례로 주목된다”고 말했다.