체르노빌 핵사고 40년···환경단체 “안보 위협, 신규 핵발전 중단”

체르노빌 핵사고 40년을 맞아 환경단체들이 정부의 핵발전소(원전) 확대 정책을 비판하며 탈핵을 촉구했다.

신규핵발전소저지전국비상행동은 24일 서울 광화문에서 기자회견을 열고 “체르노빌 사고가 발생한 지 40년이 지난 지금도 악몽은 현재진행형”이라며 “전쟁과 안보 위기는 체르노빌 핵사고가 남긴 위험성을 다시 노골적으로 드러내고 있다”고 밝혔다.

1986년 4월 26일 발생한 체르노빌 핵사고는 인류 역사상 최대 규모의 핵사고로, 약 9000명의 직접 사망과 100만명 이상의 조기 사망에 직·간접적 영향을 미친 것으로 알려졌다.

이들은 “2022년 러시아의 우크라이나 침공 과정에서 체르노빌 지역이 점령돼 사용후핵연료 저장시설은 직접적인 군사적 위협에 노출됐고, 우크라이나 자포리자 핵발전소는 지속적인 포격과 드론 공격, 외부 전력선 차단 등으로 방사능 유출 위기가 반복되고 있다”고 지적했다.

이어 “요동치는 국제 정세 속에서 핵발전은 에너지 위기와 국가 안보를 지키는 수단이 아니라, 오히려 가장 취약한 고리”라며 “그럼에도 이재명 정부는 전력 수요 증가를 명분으로 신규 핵발전소 건설을 강행하며 위험한 핵폭주를 거듭하고 있다”고 비판했다.

단체들은 신규 핵발전소 건설 계획의 전면 철회와 부지 선정 절차 중단, 핵발전-재생에너지 믹스 정책 폐지, 재생에너지 중심의 에너지 정책 전환 등을 요구했다.

신규핵발전소저지전국비상행동은 “후발 세대에게 물려줄 세상은 방사능의 공포가 도사리는 땅이 아니라, 안전하고 지속 가능한 햇빛과 바람의 나라여야 한다”며 “정부의 시대착오적인 핵 확대 정책을 저지하기 위해 끝까지 투쟁할 것”이라고 밝혔다.