[속보]코스닥, 1200선 돌파 마감···‘닷컴버블’ 이후 26년 만에 ‘최고’

코스피 대비 부진했던 코스닥 지수가 24일 급등세를 보이면서 2000년 ‘닷컴버블’ 이후 약 26년만에 ‘1200선’에서 마감했다.

이날 코스닥은 전장보다 29.53포인트(2.51%) 오른 1203.84에 거래를 마감하며 중동 전쟁 직전인 지난 2월27일 기록한 연중 최고 종가(1192.78)를 두달 만에 경신했다. 코스닥이 1200선에서 마감한 것은 지난 2000년 8월4일(1238.80) 이후 25년 8개월만이다.

코스닥은 닷컴버블 붕괴 직전인 2000년 3월 장중 2900선도 넘겼으나 거품이 붕괴되면서 이후 줄곧 1200선 아래에서 거래돼 왔다. 최근 ‘역대 최고가 랠리’를 이어온 코스피 지수와 달리 코스닥은 전날까지도 전쟁 이전 수준을 회복하지 못했지만, ‘키맞추기’에 나서면서 전쟁 이전 수준을 뛰어넘게 됐다.

코스피는 혼조세 끝에 전장보다 0.18포인트(0.00%) 내린 6475.63에 거래를 마감하며 5거래일 만에 하락전환했다.

이날 유가증권시장에서 외국인은 1조9494억원 순매도에 나섰지만, 코스닥시장에선 7322억원 ‘사자’에 나서면서 코스닥 상승을 견인했다. 기관은 코스닥에서 1874억원 순매수했고, 개인은 9011억원 순매도했다.

그간 반도체가 빠르게 오르면서 반도체에 쏠림이 집중됐다면, 이날엔 삼성전자(-2.23%), SK하이닉스(-0.24%)가 차익실현 여파에 부진하면서 전력·방산·조선 등 여타 업종과 코스닥에도 순환매가 이뤄졌다.

그간 코스닥은 시가총액 1위였던 삼천당제약이 기술력 논란 등으로 3주간 67% 넘게 폭락하는 등 바이오주의 부진에 주춤한 흐름을 보여왔다. 그러나 알테오젠(3.22%), 삼천당제약(8.29%), 에이비엘바이오(2.41%) 등 저가매수세가 유입되면서 코스닥 지수를 끌어올렸다. 코스닥 활성화 정책 기대감이 유효한 것도 코스닥에 긍정적인 요인이 되고 있다.

코스닥이 급등세를 보이긴 했지만, 중동발 불안심리가 고조되는 것은 우려요인이다.

23일(현지시간) 브렌트유 선물은 3.1% 오른 105.07달러, 서부텍사스산원유(WTI)는 3.1% 오른 95.85달러에 거래를 마치며 나흘 연속 상승했다. 원·달러 환율도 전장보다 3.5원 오른 1484.5원에 마감해 유가와 동일하게 나흘 연속 오름세를 보였다. 코스피가 장중 약세를 보인 것도 유가 상승과 중동발 불안심리의 영향이 컸다.

다음주 주요 기업의 실적과 통화정책회의가 예정된 만큼 변동장세도 이어질 전망이다. 알파벳, 아마존, 마이크로소프트(MS) 등 빅테크와 국내 주요 주도주는 다음주 실적을 발표한다. 미국 연방준비제도(연준)는 연방공개시장위원회(FOMC)를 열어 기준금리를 결정한다. FOMC와 빅테크의 행보에 따라 금융시장은 변동성이 큰 모습을 보여왔다.