화물연대-BGF로지스, 교섭재개··· 22일 이후 이틀만

경남 진주 CU 물류센터에서 일어난 화물연대 조합원 사망사고 이후 민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대)가 사측인 BGF로지스와 다시 교섭에 나섰다. 지난 22일 양측이 대전에서 첫 실무교섭을 연 지 이틀 만이다.

화물연대와 BGF로지스는 24일 오후 2시쯤 경남 창원 한 호텔에서 교섭 회의를 시작했다. 이날 회의에는 화물연대 측에서 김종인 정책교섭위원장과 최삼영 부위원장 등 4명이, BGF로지스 측에서 물류팀장과 노무사 등 실무진 5명이 참석했다.

교섭에 앞서 화물연대는 이날 오전 11시쯤 진주 CU 물류센터 앞에서 기자회견을 열고 “BGF로지스가 교섭 하루 만에 업무방해금지 가처분을 신청했다”며 “이미 진행된 교섭조차 부정하며 열사와 유가족을 기만하고 있다”고 말했다.

이어 “대화가 시작돼 다행이라던 사측이 뒤로는 노조 탄압의 칼을 갈고 있었다”며 “이는 상호 신뢰를 바탕으로 한 대화 국면을 정면으로 부정하는 행위”라고 덧붙였다.

당시 BGF로지스 측은 “사태의 빠른 해결을 위해 밀도있게 교섭하자”며 전향적 태도를 보인 것으로 알려졌다. 하지만 교섭 하루 만에 화물연대를 상대로 법원에 ‘업무방해금지 가처분’을 신청한 것으로 확인됐다.

BGF로지스는 화물연대와 실무교섭을 한 것이 아니라 ‘협의’를 한 것뿐이라며 화물연대의 사용자성에 대해서는 선을 그은 바 있다.

지난 20일 오전 10시 32분쯤 CU 물류센터 앞 집회 현장에서 비조합원이 몰던 화물차가 화물연대 조합원을 치어 1명이 숨지고 2명이 중경상을 입는 사고가 일어났다.