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본문 요약

이번 주말 낮 최고기온이 25도 안팎까지 오르며 맑고 따뜻한 날씨가 이어질 전망이다.

비가 그친 뒤에는 기온이 낮 기온 20도, 아침 기온 10도 안팎의 평년 수준을 회복할 전망이다.

27일 아침 최저기온은 8~13도, 낮 최고기온은 15~26도로 예보됐다.

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주말 내내 맑고 쾌청···“봄 나들이 하기 좋아요”

입력 2026.04.24 15:43

수정 2026.04.24 16:21

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  • 반기웅 기자

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일부 지역 한낮 26도까지 오를 듯

26일 오전 제주·경남 동부엔 비

불암산 철쭉제가 열리고 있는 17일 서울 노원구 불암산 힐링타운 철쭉동산을 찾은 시민들이 봄 나들이를 즐기고 있다. 정효진 기자

불암산 철쭉제가 열리고 있는 17일 서울 노원구 불암산 힐링타운 철쭉동산을 찾은 시민들이 봄 나들이를 즐기고 있다. 정효진 기자

이번 주말 낮 최고기온이 25도 안팎까지 오르며 맑고 따뜻한 날씨가 이어질 전망이다.

24일 기상청에 따르면 당분간 고기압의 영향으로 주말까지 기온이 점차 상승하겠다. 낮에는 햇볕이 더해지면서 일부 지역의 한낮 최고기온은 26도까지 오를 것으로 예상된다.

황사가 물러나 대기질이 개선되면서 야외 활동 여건도 양호하겠다. 다만 낮과 밤의 기온 차가 20도 가까이 벌어지는 등 일교차가 커 건강 관리에 유의해야 한다.

맑은 날씨가 이어지는 가운데 대기는 점차 건조해질 것으로 보인다. 현재 건조특보가 발효된 서울 등 중부내륙 일부와 강원도, 경북 북부는 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 건조한 상태가 이어지겠다. 기상청은 “산림 인접 지역에서는 가연물과 인화물질 관리, 화기 사용에 각별히 주의해달라”고 당부했다.

토요일인 25일 아침 최저기온은 4~11도, 낮 최고기온은 19~26도로 예보됐다. 일요일인 26일은 아침 최저 6~14도, 낮 최고 20~26도로 예상된다. 26일 오전에는 제주도와 경남 동부 일부 지역에 비가 내릴 가능성이 있다.

주말 이후인 27일에는 북쪽 기압골의 영향으로 중부지방을 중심으로 비가 내릴 것으로 보인다. 기상청은 “기압골의 강도와 통과 시점에 따라 변동성이 크다”고 설명했다.

비가 그친 뒤에는 기온이 낮 기온 20도, 아침 기온 10도 안팎의 평년 수준을 회복할 전망이다. 27일 아침 최저기온은 8~13도, 낮 최고기온은 15~26도로 예보됐다.

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