두 달 만에 6단계→33단계 ‘수직 상승’… 뉴욕 왕복 할증료만 113만원

중동 전쟁이 장기화하면서 해외여행을 앞둔 시민들의 부담이 크게 늘었다. 5월 국제선 항공권에 붙는 유류할증료가 현행 체계 도입 이후 처음으로 최고 단계인 33단계까지 치솟은 것이다. 저렴한 특가항공권을 골라 여행을 계획해도 유류할증료만으로 왕복 수십만원에서 최대 100만원이 넘는 추가 부담이 생기게 됐다.

항공업계에 따르면 5월 유류할증료 기준이 되는 3월 16일~4월 15일 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)은 갤런당 511.21센트(배럴당 214.71달러)로, 총 33단계 중 최고 단계인 33단계(갤런당 470센트 이상) 기준을 충족했다. 2016년 현행 유류할증료 체계가 도입된 이래 한 달 사이 최대 폭의 상승이며, 33단계가 적용된 것도 이번이 처음이다.

2026년 유류할증료는 3월 6단계, 4월 18단계, 5월 33단계로 단 두 달 만에 최하위권에서 상한선까지 치솟았다. 중동 지역 분쟁 장기화와 산유국 감산 기조가 맞물리면서 국제 원유 가격이 가파르게 올랐고, 이 여파가 싱가포르 항공유 시장에 그대로 반영됐다.

가장 먼저 유류할증료를 발표한 대한항공은 4월에는 편도 기준 최소 4만2천원에서 최대 30만3천원을 부과했지만, 5월에는 최소 7만5천원에서 최대 56만4천원을 부과한다. 거리가 가장 짧은 후쿠오카·옌타이·구마모토·칭다오 노선에는 7만5천원이, 가장 먼 LA·뉴욕·파리·런던 노선에는 56만4천원이 붙는다. 미국 뉴욕 왕복 여행을 계획 중인 승객이라면 유류할증료만으로 113만원에 가까운 금액을 추가로 내야 하는 셈이다.

아시아나항공은 5월 발권분부터 편도 기준 최소 8만5천400원에서 47만6천200원을 부과한다. 전달 대비 89~95% 가까이 오른 수치다. 제주항공과 티웨이항공 등 저비용항공사(LCC)들도 인상폭이 크기는 마찬가지여서, 제주항공은 5월 편도 기준 최대 126달러(약 18만6천원)로 전월 대비 약 85% 올렸다.

항공권 가격에는 기본 운임에 더해 공항세, 유류할증료 등이 별도로 붙는다. 그동안 특가 프로모션 항공권은 기본 운임이 수만원에 불과한 경우도 있었지만, 할증료 폭등으로 이런 ‘착시’ 효과가 사라지게 됐다. 여행업계에서는 유류할증료 급등이 해외여행 심리를 위축시킬 수 있다고 우려한다. 특히 5월 황금연휴와 여름 성수기를 앞두고 여행 계획을 세우던 소비자들이 항공권 구매를 재고하거나 일정을 미룰 가능성이 크다는 분석이 나온다.

항공사들은 단기간에 급등한 유가에 덩달아 유류할증료가 가파르게 오르면서 공항을 찾는 여행객들의 발길이 줄어들까 걱정하고 있다. 고유가와 고환율 부담이 2분기부터 실적에 본격 반영될 것으로 보고 있다.

유류할증료는 탑승일이 아닌 발권일 기준으로 부과된다. 6월에 출발하더라도 5월에 발권하면 33단계 요금이 적용된다. 전문가들은 “다음 달 할증료가 안정될 가능성이 있다면 발권을 미루는 것도 방법”이라면서도 “중동 정세가 좀처럼 안정을 찾지 못하고 있어 당분간 고공행진이 이어질 수 있다”고 전망했다.